"Привезуть додому частинку Чорнобиля": росіяни, які побували на ЧАЕС, проживуть не більше року

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, військові РФ зазнали високої дози радіації, тому на них чекає болісна смерть від променевої хвороби. Також заражено приблизно 10 тисяч одиниць техніки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські військовослужбовці, які перебували в Зоні відчуження на ЧАЕС, отримали значні дози радіації, радіонукліди залишилися й на військовій техніці, тому що метал також піддається опроміненню. Про це повідомив голова Міненерго Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Пайок російського військовослужбовця, залишений у зоні ЧАЕС. [ + – ] Герман Галушко [ + – ] Герман Галушко [ + – ] Пайок російського військовослужбовця, залишений у зоні ЧАЕС.

"Російські солдати привезуть додому частинку Чорнобиля — живими або мертвими, — пояснив міністр. — Невігластво російських солдатів зашкалює, як і дозиметри, якими перевірялося радіаційний фон у місцях дислокації загарбників".

За словами Галущенка, росіяни рили окопи голими руками, пересипали радіоактивний пісок у мішки для укріплень і дихали зараженим пилом.

За його оцінками, після місяця подібного опромінення багато хто з російських солдатів проживе не більше року. І це буде болісна смерть від хвороб.

Російські військові розграбували станцію й адміністративні приміщення: виносили практично все, що бачили, — від посуду до запчастин і приладів.

Радіаційного опромінення зазнав і особовий склад, і військова техніка, яка пройшла через Чорнобиль, — це близько 10 тис. одиниць. Метал схильний до опромінення та переносить радіацію, — нагадав міністр енергетики.

Раніше Фокус повідомляв, що співробітники НАЕК "Енергоатом" після перевірки ґрунтів дійшли висновку про те, що війська РФ зазнали впливу смертельної дози цезію та плутонію в зоні відчуження. Інші люди, які з ними контактували, також можуть померти від променевої хвороби.