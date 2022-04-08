"Привезуть додому частинку Чорнобиля": росіяни, які побували на ЧАЕС, проживуть не більше року
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, військові РФ зазнали високої дози радіації, тому на них чекає болісна смерть від променевої хвороби. Також заражено приблизно 10 тисяч одиниць техніки.
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Російські військовослужбовці, які перебували в Зоні відчуження на ЧАЕС, отримали значні дози радіації, радіонукліди залишилися й на військовій техніці, тому що метал також піддається опроміненню. Про це повідомив голова Міненерго Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook.
"Російські солдати привезуть додому частинку Чорнобиля — живими або мертвими, — пояснив міністр. — Невігластво російських солдатів зашкалює, як і дозиметри, якими перевірялося радіаційний фон у місцях дислокації загарбників".
За словами Галущенка, росіяни рили окопи голими руками, пересипали радіоактивний пісок у мішки для укріплень і дихали зараженим пилом.
За його оцінками, після місяця подібного опромінення багато хто з російських солдатів проживе не більше року. І це буде болісна смерть від хвороб.
Російські військові розграбували станцію й адміністративні приміщення: виносили практично все, що бачили, — від посуду до запчастин і приладів.
Радіаційного опромінення зазнав і особовий склад, і військова техніка, яка пройшла через Чорнобиль, — це близько 10 тис. одиниць. Метал схильний до опромінення та переносить радіацію, — нагадав міністр енергетики.
Раніше Фокус повідомляв, що співробітники НАЕК "Енергоатом" після перевірки ґрунтів дійшли висновку про те, що війська РФ зазнали впливу смертельної дози цезію та плутонію в зоні відчуження. Інші люди, які з ними контактували, також можуть померти від променевої хвороби.