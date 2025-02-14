Пєсков заперечив причетність РФ до атаки на ЧАЕС: в ЦПД назвали його "звичайним дурнєм"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков наголосив, що будь-які твердження щодо причетності країни до удару на ЧАЕС не відповідають дійсності. У свою чергу керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що він "максимально комічний, коли заперечує все".

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Російська Федерація не завдає ударів по об'єктах ядерної енергетики. Таким чином відреагував прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков на інформацію, що удар по Чорнобилю був здійснений російським дроном.

"Не може бути й мови, щоб завдавали ударів по якихось об'єктах інфраструктури ядерної енергетики", — зазначив він.

За словами Дмитра Пєскова, будь-які інші твердження щодо удару по Чорнобилю не відповідають дійсності. Він припустив, що йдеться про "чергову провокацію".

"Тому будь-яке твердження, що це було так, вони не відповідають дійсності. Швидше за все, йдеться про чергову провокацію, підтасовування", — додав Дмитро Пєсков.

На заяву Дмитра Пєскова щодо удару по Чорнобилю відреагував керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Він виклав фотографію, зазначивши, що це двигун від російського дрона.

Фото: Андрій Коваленко / Telegram

"Двигун від російського дрона, який вдарив по Чорнобильській АЕС сьогодні. Пєсков — звичайний дурень, який зараз у власній брехні максимально комічний, коли заперечує все", підписав він.

Удар по Чорнобилю: що відомо

Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив уночі 14 лютого в об'єкт "Укриття", який захищає світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Удар по Чорнобилю наніс суттєві пошкодження об'єкту "Укриття". Президент України Володимир Зеленський упевнений, що глава РФ Володимир Путін точно не готується до переговорів.

На удар дроном по Чорнобилю також відреагував глава Офісу президента Андрій Єрмак. На його думку, російські військові спеціально атакували об'єкт.

Пізніше в ДСНС повідомили, що на місці удару дрона по Чорнобилю працювали 25 фахівців надзвичайників та 7 одиниць техніки. У МАГАТЕ підтвердили, що на Чорнобильській АЕС уночі близько 01:50 пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4.