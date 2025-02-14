Песков отрицает причастность РФ к атаке на ЧАЭС: в ЦПД назвали его "обычным дураком"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что любые утверждения о причастности страны к удару на ЧАЭС не соответствуют действительности. В свою очередь руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что он "максимально комичен, когда отрицает все".

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Российская Федерация не наносит ударов по объектам ядерной энергетики. Таким образом отреагировал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на информацию, что удар по Чернобылю был осуществлен российским дроном.

"Не может быть и речи, чтобы наносили удары по каким-то объектам инфраструктуры ядерной энергетики", — отметил он.

По словам Дмитрия Пескова, любые другие утверждения относительно удара по Чернобылю не соответствуют действительности. Он предположил, что речь идет об "очередной провокации".

"Поэтому любое утверждение, что это было так, они не соответствуют действительности. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке", — добавил Дмитрий Песков.

На заявление Дмитрия Пескова относительно удара по Чернобылю отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Он выложил фотографию, отметив, что это двигатель от российского дрона.

Фото: Андрей Коваленко / Telegram

"Двигатель от российского дрона, который ударил по Чернобыльской АЭС сегодня. Песков — обычный дурак, который сейчас в собственной лжи максимально комичен, когда отрицает все", подписал он.

Удар по Чернобылю: что известно

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал ночью 14 февраля в объект "Укрытие", который защищает мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). Удар по Чернобылю нанес существенные повреждения объекту "Укрытие". Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что глава РФ Владимир Путин точно не готовится к переговорам.

На удар дроном по Чернобылю также отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. По его мнению, российские военные специально атаковали объект.

Позже в ГСЧС сообщили, что на месте удара дрона по Чернобылю работали 25 специалистов чрезвычайников и 7 единиц техники. В МАГАТЭ подтвердили, что на Чернобыльской АЭС ночью около 01:50 прогремел взрыв над саркофагом, который защищает остатки реактора № 4.