Клименко сообщил о разборке укрытия ЧАЭС: изменился ли уровень радиации

ГСЧС следит за радиационным фоном на промплощадке возле объекта "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Уровень радиации не вырос, заверил министр МВД Игорь Клименко.

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Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прибыли на место удара по Чернобылю и разбирают защитное укрытие рядом с точкой попадания. Ведутся замеры радиационного фона и выяснили, что уровень радиации на Чернобыльской атомной электростанции не изменился. О ситуации на объекте "Укрытие ЧАЭС" глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко написал в Telegram-канале.

Клименко пояснил, что спасатели разбирают фрагмент укрытия 4-го энергоблока, чтобы выяснить, есть ли возгорание внутри. По словам чиновника, уровень радиации — привычный для промплощадки на ЧАЭС. Показатели радиации — 0,57 мкЗв/ч и это "не превышает допустимых значений".

Глава МВД добавил, что на месте удара российских дронов работают спасатели-верхолазы. Специалисты проводят регулярные измерения и передают результаты в Координационный центр Евросоюза. Клименко заверил, что пострадавших от попадания БПЛА ВС РФ нет.

Отметим, данные о радиационном фоне можно увидеть на портале SaveEcoBot и на портале КГГА. На обоих дашбордах указаны результаты мониторинга по состоянию на 14 февраля. Видим, что замеры в столице не показали роста уровня радиации. Показатели — от 166 до 215 мЗв/ч.

Удар по Чернобылю — радиационная карта 14 февраля Фото: SaveEcoBot Удар по Чернобылю — уровень радиации в Киеве 14 февраля Фото: КГГА

Удар по Чернобылю — что произошло 14 февраля

Фокус писал об ударе по Чернобылю, который состоялся в ночь на 14 февраля 2025 года. Ночью Воздушные силы информировали о волнах атак "Шахедов", утром президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по саркофагу 4-го реактора. По словам президента, БПЛА нес фугасную боевую часть, в результате взрыва которой загорелся фрагмент укрытия. На место удара прибыли соответствующие службы, пожар потушили, рост радиации не зафиксировали, заявил он. Также появился комментарий главы офиса президента Андрея Ермака. По мнению чиновника, россияне намеренно атаковали Чернобыльскую АЭС.

Пресс-служба ГСЧС опубликовала фото укрытия энергоблока атомной станции, который попал под удар российского дрона. На фото видно черное пятно в верхней части саркофага. Спасатели сообщили, что на объекте работало семь единиц техники и 25 специалистов.

Исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник подтвердил ночную атаку дронов ВС РФ и о работе средств противовоздушной обороны. Об ударе по Чернобылю также сообщили МАГАТЭ: представители организации заверили, что следят за ситуацией.

Напоминаем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ночную атаку дронов РФ на объект "Укрытие". Тем временем президент Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности, чтобы обсудить с партнерами вопросы защиты Украины от россиян.