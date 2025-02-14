Пробили подвійну оболонку: які можуть бути наслідки удару по ЧАЕС, — експерт (відео)

На ЧАЕС зберігається 200 тонн радіоактивного палива, яке з часом перетворюється на пил, пояснила енергоекспертка Ольга Кошарна. І головна небезпека — саме пил, який поки що не зачепило.

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Російський удар по Чорнобилю наскрізь пробив захисну оболонку, у якій циркулювало сухе повітря. Сухе повітря потрібне для того, щоб всередині саркофагу не було конденсату. Щоб відновити цілісність об'єкта "Укриття", Україна та партнери повинні витратити додаткові кошти. Про наслідки влучання по Чорнобильській атомній електростанції експертка з питань ядерної безпеки, співзасновниця Громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України" Ольга Кошарна розповіла в ефірі "Еспресо".

Удар по Чорнобилю - Кошарна про наслідки атаки "Шахедів" РФ

Кошарна пояснила, що РФ не поцілила по тій частині саркофага, яка прикриває саме четвертий енергоблок ЧАЕС і в якій законсервоване старе радіоактивне устаткування. На об'єкті укриття (конфайнменті) є більш небезпечна зона і вона розміщена дещо в іншому місці. Відповідні служби зайшли у точку влучання, оскільки там ще допустимий рівень радіації. Водночас вона запевнила, якщо і буде зростання радіації, то це залишиться в межах проммайданчика та укриття.

"Поки що радіаційних наслідків немає. Це не просто оболонка, розумієте, там система інженерних споруд, вентиляція, фільтри. Оболонка подвійна – між зовнішньою і внутрішньою циркулює сухе повітря, щоб не утворювався конденсат. Є система пилоподавлення. Зараз порушена герметичність, для ремонту потрібне нове інженерне рішення і кошти. Бо бачимо на відео, що подвійна оболонка була пробита", — сказала експертка.

Які можуть бути наслідки удару по ЧАЕС — деталі

Якби удар припав саме на 4-ий енергоблок, в якому зберігалось 200 тонн ядерного палива, то ситуація була б гірша, наголосила Кошарна. Якби у небезпечну точку РФ влучила б 500-кілограмовою бомбою, наслідки відчули б і Білорусь, і Росія, вважає вона.

"Там дуже великі дози. Якщо бомба впаде туди, це буде надзвичайно небезпечно. В деяких місцях там 2000 рентгенів на годину, бо під час аварії в реакторі було 200 тонн ядерного палива, 95% з якого залишилося там", — чути на відео.

Зі слів Кошарної, паливо за роки перетворюється на пил і саме це — основна небезпека. Вона уточнила, що є кінцевою метою робіт на ЧАЕС: розбирання старого укриття, вилучення паливовмісних елементів та захоронення. До сьогодні на ці роботи витратили 1,5 млрд дол.

Експертка наголосила, нічна атака російських безпілотників — це провокація, навмисно приурочена до Мюнхенської безпекової конференції. Також вона нагадала: Україна працює над тим, щоб міжнародний трибунал визнав такі дії актом ядерного тероризму.

"Це черговий крок Росії як ядерного терориста, щоб показати, що червоних ліній для Путіна немає, і тому він робить все, що йому заманеться. Міжнародний трибунал має завершити підготовчі роботи у квітні цього року. Якраз такі акти ядерного тероризму і будуть предметом розгляду", — підсумувала Кошарна.

Удар по Чорнобилю — подробиці атаки "Шахедів"

В ніч на 14 лютого дрони ЗС РФ вдарили по саркофагу Чорнобильської АЕС, повідомив президент України Володимир Зеленський. Дрони несли фугасний боєзаряд, який пошкодив поверхню укриття. Зі слів посадовця, у точці удару почалась пожежа. Згодом ДСНС опублікувала кадри насіння пожежі, яку до ранку успішно загасили. Глава МВС Ігор Клименко заявив, що від удару по Чорнобилю люди не постраждали. Також він оприлюднив рівень радіації, який залишився у межах норми.

Нагадуємо, речник глави Кремля Дмитро Пєсков відреагував на удар дронів по ЧАЕС і заявив, що Росія відкидає будь-які обвинувачення. Тим часом СБУ опублікувала фото уламків дрона і показала надпис російською мовою.