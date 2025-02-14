Пробили двойную оболочку: какие могут быть последствия удара по ЧАЭС, — эксперт (видео)

На ЧАЭС хранится 200 тонн радиоактивного топлива, которое со временем превращается в пыль, объяснила энергоэксперт Ольга Кошарная. И главная опасность — именно пыль, которую пока не задело.

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Российский удар по Чернобылю насквозь пробил защитную оболочку, в которой циркулировал сухой воздух. Сухой воздух нужен для того, чтобы внутри саркофага не было конденсата. Чтобы восстановить целостность объекта "Укрытие", Украина и партнеры должны потратить дополнительные средства. О последствиях попадания по Чернобыльской атомной электростанции эксперт по вопросам ядерной безопасности, соучредитель Общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная рассказала в эфире "Эспрессо".

Удар по Чернобылю — Кошарная о последствиях атаки "Шахедов" РФ

Кошарная объяснила, что РФ не попала по той части саркофага, которая прикрывает именно четвертый энергоблок ЧАЭС и в которой законсервировано старое радиоактивное оборудование. На объекте укрытия (конфайнменте) есть более опасная зона и она размещена несколько в другом месте. Соответствующие службы зашли в точку попадания, поскольку там еще допустимый уровень радиации. В то же время она заверила, если и будет рост радиации, то это останется в пределах промплощадки и укрытия.

"Пока что радиационных последствий нет. Это не просто оболочка, понимаете, там система инженерных сооружений, вентиляция, фильтры. Оболочка двойная — между внешней и внутренней циркулирует сухой воздух, чтобы не образовывался конденсат. Есть система пылеподавления. Сейчас нарушена герметичность, для ремонта требуется новое инженерное решение и средства. Потому что видим на видео, что двойная оболочка была пробита", — сказала эксперт.

Какие могут быть последствия удара по ЧАЭС — детали

Если бы удар пришелся именно на 4-й энергоблок, в котором хранилось 200 тонн ядерного топлива, то ситуация была бы хуже, отметила Кошарная. Если бы в опасную точку РФ попала бы 500-килограммовой бомбой, последствия почувствовали бы и Беларусь, и Россия, считает она.

"Там очень большие дозы. Если бомба упадет туда, это будет чрезвычайно опасно. В некоторых местах там 2000 рентгенов в час, потому что во время аварии в реакторе было 200 тонн ядерного топлива, 95% из которого осталось там", — слышно на видео.

По словам Кошарной, топливо за годы превращается в пыль и именно это — основная опасность. Она уточнила, что является конечной целью работ на ЧАЭС: разборка старого укрытия, изъятие топливосодержащих элементов и захоронение. До сегодня на эти работы потратили 1,5 млрд долл.

Эксперт подчеркнула, ночная атака российских беспилотников — это провокация, намеренно приуроченная к Мюнхенской конференции по безопасности. Также она напомнила: Украина работает над тем, чтобы международный трибунал признал такие действия актом ядерного терроризма.

"Это очередной шаг России как ядерного террориста, чтобы показать, что красных линий для Путина нет, и поэтому он делает все, что ему заблагорассудится. Международный трибунал должен завершить подготовительные работы в апреле этого года. Как раз такие акты ядерного терроризма и будут предметом рассмотрения", — подытожила Кошарная.

Удар по Чернобылю — подробности атаки "Шахедов"

В ночь на 14 февраля дроны ВС РФ ударили по саркофагу Чернобыльской АЭС, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Дроны несли фугасный боезаряд, который повредил поверхность укрытия. По словам чиновника, в точке удара начался пожар. Впоследствии ГСЧС опубликовала кадры семян пожара, который к утру успешно потушили. Глава МВД Игорь Клименко заявил, что от удара по Чернобылю люди не пострадали. Также он обнародовал уровень радиации, который остался в пределах нормы.

Напоминаем, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отреагировал на удар дронов по ЧАЭС и заявил, что Россия отвергает любые обвинения. Тем временем СБУ опубликовала фото обломков дрона и показала надпись на русском языке.