Удар російського дрона по ЧАЕС: співробітники ДСНС гасять пожежу в складних умовах (фото)

У МАГАТЕ повідомили, що з даху саркофага ще підіймається дим і чути запах палаючого пластику. Але попри збитки, рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми.

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Станом на ранок 16 лютого на Чорнобильській АЕС триває гасіння пожежі, що виникла після удару російського дрона-камікадзе "Шахед" по зовнішній обшивці захисного саркофага над зруйнованим 4-м енергоблоком. За інформацією пресслужби МАГАТЕ, українські пожежники в складних погодних умовах ліквідують вогнища загоряння, що залишилися.

Представники міжнародної організації повідомили з місця інциденту, що безпілотник пробив дах великої аркової споруди, побудованої для запобігання будь-якому радіоактивному викиду з пошкодженого реактора.

Унаслідок удару в даху утворилася діра діаметром близько шести метрів, пошкоджено внутрішню та зовнішню обшивку арки, а також частину обладнання та електричних кабелів. Однак несучі балки залишилися неушкодженими.

Пожежники продовжують гасіння пожежі на ЧАЕС у складних погодних умовах Фото: ДСНС

Пошкодження на ЧАЕС Фото: ДСНС

Пошкодження на ЧАЕС

На місці удару група МАГАТЕ виявила дим, що виходить із даху, і запах палаючого пластику — загоряння, імовірно, спричинене горючими матеріалами в обшивці даху.

Також повідомляється, що попри збитки, рівень радіації на об'єкті залишається в межах норми. Вимірювання, проведені фахівцями підтвердили, що показники не змінилися порівняно з попередніми даними. Найближчим часом планується встановлення додаткових датчиків для моніторингу радіаційного фону, але це стане можливим тільки після повної ліквідації пожежі.

Зі свого боку пресслужба Державного агентства України з управління зоною відчуження повідомила, що на місці події працюють шість співробітників ДСНС і дві одиниці спецтехніки. Крім того, через можливі ризики радіаційного забруднення на території зони відчуження посилено контроль за радіаційною ситуацією. При цьому оперативний аналіз даних не виявив перевищення норм радіаційного фону.

Фото: Facebook

"Радіаційний фон у зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації — раз на 1 хвилину", — зазначено в повідомленні.

Раніше експерти розповіли, які можуть бути наслідки російського удару по Чорнобильській АЕС. Зазначалося, що безпілотник, на щастя, не влучив по тій частині саркофага, в якій законсервовано старе радіоактивне обладнання.