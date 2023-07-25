Загроза теракту на ЗАЕС: у МАГАТЕ заявили, що знайшли міни на території станції

За словами гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, розміщення протипіхотних мін біля атомної станції порушує норми безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал АЕС.

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це йдеться у звіті МАГАТЕ від 24 липня.

У публікації йдеться, що 23 липня співробітники організації виявили кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру Запорізької АЕС.

За словами експертів, протипіхотні міни розмістили російські військовослужбовці в зоні, недоступній для працівників ЗАЕС.

"Як я повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попередню установку мін за межами периметра майданчика, а також у певних місцях усередині. Наша команда обговорила цей конкретний висновок із заводом, і їм сказали, що це військове рішення, і воно розташоване в районі, контрольованому військовими", — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Глава агентства вказав на те, що розміщення вибухових речовин біля атомної електростанції є порушенням норм безпеки. Крім того, подібні дії чинять психологічний тиск на персонал об'єкта.

За попередньою оцінкою МАГАТЕ, підрив згаданих мін не повинен впливати на системи ядерної безпеки та захисту майданчика.

Нагадаємо, 20 липня представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що навіть за найгіршого сценарію катастрофи на Запорізькій АЕС таких наслідків, як після Чорнобиля або Фукусіми, для населення не буде.

Крім того, 20 липня в НАЕК "Енергоатом" розповіли про дії окупаційної влади та компанії "Росатом" на Запорізькій АЕС. Зокрема, росіяни вимагають у персоналу запустити четвертий енергоблок атомної станції.

Раніше, 19 липня, у ГУР МО попередили про можливі провокації на території Запорізької АЕС із боку російських окупантів із застосуванням важкого озброєння.