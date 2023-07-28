Повышают риски: россияне перевели четвертый энергоблок ЗАЭС в "горячее состояние", — Энергоатом

Запорожская АЭС продолжает быть военной базой для оккупационных войск, а нелегитимная администрация станции, которую назначил "Росатом", не выполняет требования Украины.

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Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин 28 июля в эфире телемарафона заявил, что оккупанты на Запорожской АЭС разогрели один атомный энергоблок до параметров запуска. Такие действия повышают риски ядерной опасности.

По словам Котина, ЗАЭС продолжает быть военной базой россиян. Нелегитимная администрация ЗАЭС, которая назначена "Росатомом", не выполняет требования "Энергоатома" по выводу всех энергоблоков в режим "холодной остановки".

"Четвертый энергоблок переведен в горячее состояние, а пятый — в холодное. Это означает, что энергоблок разогрет до нормальных параметров и из такого состояния дальше можно запустить реакторы", — пояснил Котин. Но на сегодня у россиян нет таких возможностей из-за того, что электролиний не достаточно, чтобы передавать выработанное энергоблоком электричество.

"В горячем состоянии он (четвертый энергоблок — ред.) забирает электроэнергию от энергосистемы Украины, за счет этого работают насосы, которые греют воду. Из этой воды в первом контуре вырабатывается пар, и она потом используется для собственных нужд ЗАЭС", — сказал руководитель НАЭК "Энергоатом".

Но, по его мнению, россияне повышают риски и нарушают все лицензии, которые выдает атомный регулятор Украины.

Во время обхода 23 июля группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру площадки. Эту информацию подтвердил Котин: "Станция действительно заминирована, и мы об этом давно знаем. Они заминировали все подходы и все подъездные пути, и саму площадку станции".

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Напомним, что оккупанты полностью отключили Украину от мониторинга ситуации на Запорожской АЭС, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент.

Кроме того, 24 июля Россия перевела 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячее состояние". В "Энергоатоме" отметили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна происходить исключительно в "холодном состоянии".