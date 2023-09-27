Россия может создать условия для ядерного инцидента после деоккупации ЗАЭС, — министр Галущенко

Глава Минэнерго подчеркнул, что, обстреливая объекты украинской энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают электроснабжение и других атомных станций, Россия создает дополнительные ядерные угрозы для мира.

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Министр энергетики Герман Галущенко считает, что Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС украинскими защитниками. Об этом он заявил во время встречи с главой делегации Европейского Союза, заместителем Генерального директора по вопросам энергетики Еврокомиссии Массимо Гарриба, в рамках 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, которая проходила в Вене, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Стороны обсудили направления сотрудничества для усиления энергетической, ядерной и радиационной безопасности европейского континента.

Министр отметил, что ситуация вокруг временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) достаточно напряженная. Она представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента.

Он констатировал, что пока не существует международного опыта и протоколов восстановления работы АЭС после вооруженных конфликтов. По этой причине ситуация на ЗАЭС является уникальной и требует особого внимания.

Герман Галущенко обеспокоен тем, что оккупанты могут создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС. Глава Минэнерго отметил, что для того, чтобы не допустить этого, важно организовать международную миссию, которая сможет проверить объект и убедится в безопасности возвращения ЗАЭС в эксплуатацию.

Он подчеркнул, что действия РФ являются ядерным терроризмом и цивилизованный мир должен решительно на это реагировать.

Напомним, в августе российские оккупанты завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбу. По словам местных жителей, россияне ведут огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности.