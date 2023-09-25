Воды для охлаждения реакторов ЗАЭС в текущих условиях хватит на несколько месяцев, — Гросси

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, эксперты агентства продолжают следить за ситуацией на ЗАЭС. В последнее время они фиксируют военную активность вокруг станции. Это вызывает беспокойство по поводу безопасности ядерного объекта.

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Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает беспокойство по поводу ядерной безопасности на объекте, так как количества охлаждающей воды для шести энергоблоков хватит на несколько месяцев Об этом заявил генеральный директор Международного агенства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси на 67-й очередной сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 25 сентября.

По его информации, эксперты продолжают следить за обеспечением достаточного количества охлаждающей воды для шести энергоблоков станции, но их хватит только на несколько месяцев.

"Были приняты меры по стабилизации водных ресурсов объекта. В настоящее время этого достаточно для удовлетворения потребностей в охлаждении в текущих условиях на несколько месяцев. Однако проблемы, с которыми сталкивается объект в этом отношении, еще больше усугубляют в целом нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью и защищенностью", — заявил Гросси.

Также, он отметил, что вблизи ЗАЭС наблюдается военная активность, которая вызывает беспокойство по поводу ядерной безопасности на станции.

Он напомнил, что МАГАТЭ установило постоянное присутствие своих специалистов на оккупированной россиянами ЗАЭС. Кроме того, впоследствии было установлено постоянное присутствие и на других четырех атомных электростанциях Украины. В рамках постоянного присутствия на всех пяти ядерных площадках в Украине было развернуто 53 миссии.

"В прошлом году 10 ротаций экспертов МАГАТЭ по безопасности пересекли линию фронта, чтобы посетить Запорожскую атомную электростанцию", — сообщил гендиректор МАГАТЭ.

Всего с начала войны осуществлено более 20 поставок оборудования, связанного с ядерной безопасностью, в различные организации Украины.

Что говорят украинские специалисты о ситуация на ЗАЭС

Уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС по состоянию на 08:00 21 сентября остается без изменений. Сейчас показатель, по информации "Энергоатома", составляет 15,92 м.

На канале Запорожской ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, уровень воды — 16,80 м. В "холодном" канале ЗаТЭС соответствующие показатели достигают отметки 10,75 м.

Напомним, в августе российские оккупанты завезли на ЗАЭС тяжелую технику и устроили стрельбу. По словам местных жителей, россияне ведут огонь возле взрывоопасных объектов, пренебрегая нормами ядерной и радиационной безопасности.