Росіяни влаштували частковий блекаут на Запорізькій АЕС: що сталося

Українські енергетики наголошують, що від початку окупації Запорізької АЕС російськими загарбниками там уже сталося сім повних блекаутів.

Related video

Українські енергетики в четвер, 16 листопада, повідомили, що на окупованій російськими загарбниками Запорізькій АЕС 14 листопада сталося часткове вимкнення світла. Про це йшлося у телеграм-повідомленні ДП "НАЕК "Енергоатом".

У компанії наголосили, що до подібного блекауту призвела професійна некомпетентність російських загарбників та працівників "Росатома".

Блекаут на ЗАЕС — подробиці

Як зазначають в "Енергоатомі", відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці станції, внаслідок чого запустилися дизель-генератори та системи безпеки, які працювали близько 90 хвилин.

Цю інформацію, за словами працівників НАЕК, засвідчують інспектори МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

Важливо

МЗС РФ відреагувало на заяву Буданова щодо ЗАЕС і звинуватило ООН у невизначеності

І наголосили: ЗАЕС необхідно негайно повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК "Енергоатом", бо лише так гарантуватиметься дотримання ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта.

Крім того, в "Енергоатомі" зауважили, що від початку окупації Запорізької АЕС російськими окупантами там уже сталося сім повних блекаутів. При цьому такі події, зазначили українські енергетики, загрожують всьому континенту, адже окупанти не несуть відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку станції.

"Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов. Водночас перебування р*шистів на найбільшому атомному обʼєкті Європи загрожує ядерній та радіаційній безпеці", — підкреслили в "Енергоатомі".

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Загарбники розмістили на території ЗАЕС військову техніку. Ще з 2022 року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. На початку листопада було проведено вже 13-у ротацію наглядачів.

Водночас екологи Greenpeace оприлюднили висновки, де стверджують, що міжнародні органи регулювання, зокрема МАГАТЕ, не в змозі ефективно наглядати за безпекою на ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

Важливо

"Провокують радіаційну аварію": росіяни порушують умови експлуатації ЗАЕС, — "Енергоатом"

Нещодавно Фокус писав, що ризик виникнення радіаційної аварії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значно підвищився. Це пов'язано з тим, що російські військові, які перебувають на ЗАЕС, не дотримуються вимог експлуатації.

Фокус також повідомляв, що, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.