"Колосальний вогонь": бої на ЗАЕС нагадували гру до перших втрат, — нацгвардієць (відео)

Ворожа колона з’явилася з темряви та швидко розвернулася після "зустрічі" з українськими захисниками. Однак, як описав військовий Ігор Сорока, вже друге зіткнення обернулося для бійців напівоточенням.

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Перше зіткнення з російськими військами в районі Запорізької атомної електростанції нагадало українським захисникам комп’ютерну гру, однак вже за годину вони були змушені повернутись у реальність. Деталями боїв за ЗАЕС в інтерв’ю для ISLND TV поділився військовослужбовець Нацгвардії та уродженець Енергодару Ігор Сорока.

З його слів, українські воїни отримали команду зайняти позиції. Більша частина захисників знаходилась на станції, однак підрозділ Сороки був розміщений за нею та зустрічав ворога першим. Військовий зазначив, що йдеться про 20 спецпризначенців, завданням яких була оборона.

"Уже темно. Вони їдуть, не боячись нічого. Світло фар по всій дорозі, на всю станцію — вони їдуть як до себе додому", — згадав він.

Командир наказав бійцям підпустити окупантів ближче. Попри переймання, що опиняться в оточенні, військовослужбовці виконали команду. Коли відстань до ворожої колони зменшилась до 70 метрів, захисники отримали команду "вогонь" та відкрили вогонь з вікон.

"Колосальний вогонь, але зі стрілкової зброї — по танках, по БТР. Але вели вогонь, надіялись на щось. Реакція була дуже швидка", — розповів Сорока.

Він припустив, що загарбниками були росіяни зі східного регіону. Вони почали кричати своєю мовою та розбігатися, тікаючи в ліси.

"У нас був дуже крутий спецпідрозділ, але він в боях участі не брав, бойового досвіду не було. Ми круто насипали, ворога клали — це було як гра все", — зазначив військовослужбовець.

З його слів, після напруженого бою російські окупанти відійшли та забрали техніку. Захисники зраділи, дехто навіть почав лягати відпочивати після нічних чергувань. Проте менш ніж через годину сили ЗС РФ повернулись. Колона знову почала сунутись на позиції нацгвардійців, і ті знову були змушені вступити у бій.

"І це все повторюється. Ми бачимо — починаємо насипати, тільки вже побратим мій почав стріляти з РПГ", — згадав Сорока.

Він розповів, що підрозділу вдалося підбити два російських танки, один з яких згорів разом з екіпажем. Проте невдовзі до будівлі під’їхав ворожий БТР, який підсвітив "ціль" для танку. Після удару захисники відновили вогонь, але розпочалася пожежа. Окрім того, угруповання зазнало втрат.

"Ми побачили, що це вже не гра, це вже реальність, люди помирають", — заявив військовий.

Нацгвардійці отримали команду відходити та спустилися пожежними сходами. На першому поверсі вони опинилися у напівоточенні, тож єдиним шляхом залишалась ЗАЕС. В цей час ворог запускав по станції міни.

"Залишатись там не можна було, бо будівля горіла і прострілювалось все. Ми вибігли, добігли до зачинених воріт, охоронець яких втік. Я був змушений сідати та відчиняти їх під час бою, під час обстрілу", — розповів Сорока.

З його слів, бійці почали перелазити через цегляний паркан на електростанцію, щоб продовжувати оборону. В момент, коли одні підсаджували інших, окупанти відкрили по них вогонь з кулемета.

"Нас побачили", — констатував військовослужбовець.

Тоді підрозділ ухвалив рішення бігти до лісу, щоб врятуватися. Нацгвардієць наголосив, що варіант здаватися у полон навіть не розглядали.

Нагадаємо, також про свою роботу розповів снайпер 30 бригади ЗСУ Антон. Він у війську з 2014 року та боронив Донецький аеропорт. Зі слів бійця, російські окупанти застосовують "систему поводирів", коли попереду групи іде один військовослужбовець.

Боєць ЗС РФ опинився в оточенні під Авдіївкою та самостійно себе ліквідував, використавши гранату. У 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка зазначили, що росіян "женуть на смерть", і вони "приречені".