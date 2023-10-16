"Їх женуть на смерть": окупант підірвав себе після зустрічі із ЗСУ біля Авдіївки (фото)

Російський окупант залишився один в оточенні, у результаті чого ухвалив рішення самоліквідуватися — підірвати себе за допомогою гранати.

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Військовий Збройних сил Російської Федерації самоліквідувався за допомогою гранати, коли опинився в оточенні на Авдіївському напрямку. Відео опублікували в пресслужбі 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Telegram.

"Авдіївський напрям. Їх женуть на штурми, їх женуть на смерть..! Свинособака зрозумів, що краще підірвати себе самого… Бо в нього не було жодного шансу! Зомбована нація приречена на смерть..!" — ішлося в повідомленні.

У ролику аеророзвідники батареї управління та артилерійської розвідки 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка за допомогою безпілотного літального апарата виявили російського військового, який залишився один в оточенні. Після цього військові ЗСУ скинули вибухівку, яка впала біля ворога. Натомість російський бойовик дістав свою гранату й підірвав себе.

Російський військовий, який вирішив самоліквідуватися

Із етичних міркувань Фокус не може опублікувати відео, проте його можна подивитися за посиланням.

Нагадаємо, 12 жовтня молодший сержант 59-ї бригади імені Якова Гандзюка Павло Петриченко показав відео, на якому військові Збройних сил України знищили щонайменше два танки під Авдіївкою Донецької області. Для ударів бійці використали безпілотні літальні апарати, зокрема дрон добив один із танків, який уже стояв на ґрунтовій дорозі й димів.

16 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) Андрій Юсов розповів про плани російських військових щодо Авдіївки. За його словами, окупанти намагаються розконцентрувати ЗСУ, через що й пішли в активніший наступ на Авдіївському напрямку.