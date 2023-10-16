Розосередити сили ЗСУ: у ГУР назвали головну мету наступу ЗС РФ на Авдіївку

За словами представника розвідки Андрія Юсова, українські бійці прагнуть якнайшвидше деокупувати південь, зокрема перерізати сухопутний коридор до Криму, чому намагаються перешкодити росіяни.

Related video

Російські окупанти мають на меті розконцентрувати українські війська. Для цього вони роблять спробу активніше наступати на Авдіївку Донецької області. Про це представник Головного управління розвідки Андрій Юсов сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна".

За його словами, Сили оборони продовжують наступальні операції і просуваються на кількох напрямках.

"Водночас ворог не просто чекає, поки ми звільнятимемо наші території, а намагається вживати заходів. Ті самі події навколо Авдіївки. З метою розконцентрувати, розосередити, перегрупувати наші сили. З метою змусити перекинути наші підрозділи туди", — заявив Юсов.

Він додав, що ГУР не коментуватиме найближчих планів Сил безпеки і оборони, але стратегія — деокупувати південь, зокрема перерізати сухопутний коридор до Криму, і звільнити схід.

Нагадаємо, що начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка залишається під контролем Сил оборони України. Армія Російської Федерації на цій ділянці фронту з наступу перейшла в оборону.

А ввечері 13 жовтня голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російська армія обстрілює Авдіївку запальними снарядами. За добу по місту завдали 13 ракетних ударів. Безперервні бої за місто тривають уже чотири дні.