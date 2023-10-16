"Росіяни здулися": в адміністрації Авдіївки розповіли, як ЗС РФ ведуть штурми міста (відео)

Під час спроб наступу на Авдіївку загинуло багато особового складу армії РФ. Противник знизив штурмові дії, проте бої не припиняються ні вдень, ні вночі.

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Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка залишається під контролем Сил оборони України. Армія Російської Федерації на цій ділянці фронту з наступу перейшла в оборону. Про це він розповів 16 жовтня в ефірі телеканала FREEДОМ.

За його словами, за останні дві доби істотно знизилася і кількість обстрілів Авдіївки та прилеглої території.

"Генеральний штаб підтверджує у своїх зведеннях, що і кількість штурмових дій знизилася в рази. Усі — здулися, реально здулися... Якщо кілька днів тому штурмових дій було кілька десятків, то зараз — 15. Але це не 50-60, як було 10-11 жовтня", — повідомив Барабаш.

Також він зазначив, що авіація противника працює дещо менше, знизилася кількість авіаракетних ударів по Авдіївській громаді. Однак на позиціях наших захисників дуже гаряче, бої не припиняються ні вдень, ні вночі.

"Минулої доби авіаракетних ударів по громаді було всього 6, а максимально було в нас 31. Це тільки по території громади. По позиціях — там доволі гаряче", — зазначив очільник Авдіївської МВА.

За його інформацією, під час спроб наступу на Авдіївку ЗСУ вистояли, загинуло багато особового складу ЗС РФ.

"Важко на фронті, реально важко. Плюс погодні умови — вже зима ближче. Холодно. Але найголовніше, що хлопці та дівчата витримали, вистояли", — зазначив Барабаш.

Раніше повідомлялося, що окупанти заселяють Маріуполь гастарбайтерами. Жителі Маріуполя для загарбників завжди будуть "зрадниками". Зараз місто активно заселяється громадянами Росії з депресивних регіонів, у яких "ні чорта немає вже багато років".