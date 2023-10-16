"Йдуть важкі бої": ЗС РФ відновили штурмові дії під Сватовим, — DeepState (карта)

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та Одрадівки, а на Авдіївському — біля Красногорівки. У аналітиків також викликає занепокоєння ситуація в районі Работиного.

Related video

Збройні сили України продовжують чинити гідний опір ворогу. Так, бої активізувалися на Запорізькому та Сватівському напрямках. Про це повідомляє Telegram-канал моніторингової спільноти DeepState.

За даними джерела, на Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському, Бердянському і Таврійському напрямках змін в обстановці не зафіксовано.

На Сватівському напрямку біля Лиману Першого та Орлянки тривають важкі бої.

"Ворог відновив штурмові дії біля Новоєгорівки та Макіївки. У результаті десь втратили ми позиції, а десь і ворог, деталі згодом — бої ще тривають", — йдеться в повідомленні.

Сватівський напрямок

На Бахмутському напрямку тривають бої біля Кліщіївки та Одрадівки, а на Авдіївському — біля Красногорівки.

Бахмутський та Авдіївський напрямки

Під Запоріжжям триває активізація ворога біля Вербового, росіяни намагаються відкинути Сили Оборони із займаних позицій.

"Ворог продовжує перебирати ініціативу на себе, особливо це проявляється на Авдіївському та Сватівському відрізку. Розвиток подій на Работинському напрямку викликає занепокоєння, адже ворог має перевагу в кількості особового складу і намагається її реалізувати", — додали в DeepState.

Запорізький напрямок

Нагадаємо, що аналітики ISW заявили, що ЗС РФ вчаться воювати й активно використовують нові тактики на Донбасі. Окупанти під час наступу на Авдіївку приділяють велику увагу контрбатарейній боротьбі, а також активно використовують засоби радіоелектронної боротьби, проводять ретельну артилерійську підготовку поля бою та демонструють чітку взаємодію між командуванням, розвідкою та штурмовими групами.

22 вересня командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не сповільнить контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, а найбільший прорив українських сил ще попереду.