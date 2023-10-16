"Идут тяжелые бои": ВС РФ возобновили штурмовые действия под Сватово, — DeepState (карта)

На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещиевки и Одрадовки, а на Авдеевском — у Красногоровки. У аналитиков также вызывает беспокойство ситуация в районе Работино.

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Вооруженные силы Украины продолжают оказывать достойное сопротивление врагу. Так, бои активизировались на Запорожском и Сватовском направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал мониторингового сообщества DeepState.

По данным источника, на Беломосковском, Северском, Белгородском, Бердянском и Таврическом направлениях изменений в обстановке не зафиксировано.

На Сватовском направлении у Лимана Первого и Орлянки продолжаются тяжелые бои.

"Враг возобновил штурмовые действия возле Новоегоровки и Макеевки. В результате где-то потеряли мы позиции, а где-то и враг, детали со временем – бои еще продолжаются", — говорится в сообщении.

Сватовское направление

На Бахмутском направлении продолжаются бои у Клещиевки и Одрадовки, а на Авдеевском — у Красногоровки.

Бахмутское и Авдеевское направления

Под Запорожьем продолжается активизация врага возле Вербового, россияне пытаются отбросить Силы Обороны с занимаемых позиций.

"Враг продолжает перебирать инициативу на себя, особенно это проявляется на Авдеевском и Сватовском отрезке. Развитие событий на Работинском направлении вызывает беспокойство, ведь враг имеет преимущество в количестве личного состава и пытается его реализовать", — добавили в DeepState.

Запорожское направление

Напомним, что аналитики ISW заявили, что ВС РФ учатся воевать и активно используют новые тактики на Донбассе. Оккупанты во время наступления на Авдеевку уделяют большое внимание контрбатарейной борьбе, а также активно используют средства радиоэлектронной борьбы, проводят тщательную артиллерийскую подготовку поля боя и демонстрируют четкое взаимодействие между командованием, разведкой и штурмовыми группами.

22 сентября командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит контрнаступление ВСУ в Запорожской области, а самый большой прорыв украинских сил еще впереди.