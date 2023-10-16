РФ втратила понад 60 танків й БТР, намагаючись захопити Авдіївку, — Bild (карта)

Аналітик Юліан Рьопке розповів, що план росіян полягав у тому, аби створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Проте ЗСУ ліквідували понад 200 російських окупантів та знищили близько 60 танків й БТР.

Related video

Під час свого наступу на Авдіївку у Донецькій області армія РФ втратила вже більш як 200 військових, а також понад 60 танків та БТР. Про це повідомляє Bild.

Зазначають, що за даними військового аналітика Юліана Рьопке, російські військові, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки. Серед них були танки, БТР, БМП, вантажівки.

"Вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР та були відкинуті", — йдеться у повідомленні.

За оцінкою Рьопке, українські військові ліквідували понад 200 російських окупантів та знищили близько 60 танків й БТР.

Як зазначив аналітик, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Росіяни хотіли створити великий котел

Однак Збройні сили України змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому.

"Попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку", — додав Ріпке.

Штурми Авдіївки: яка ситуація зараз

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка залишається під контролем Сил оборони України. Армія Російської Федерації на цій ділянці фронту з наступу перейшла в оборону.

За його словами, за останні дві доби істотно знизилася і кількість обстрілів Авдіївки та прилеглої території.

Також він зазначив, що авіація противника працює дещо менше, знизилася кількість авіаракетних ударів по Авдіївській громаді. Однак на позиціях наших захисників дуже гаряче, бої не припиняються ні вдень, ні вночі.

Нагадаємо, командир взводу БПЛА 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Андрій Серган раніше заявив, що українські військові фіксують певне затишшя в штурмах з боку російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині. Ймовірно, це пов’язано із втратами сил РФ поблизу міста.