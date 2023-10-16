"Одна бригада вже закінчилася": в ЗСУ розповіли про бойові провали ЗС РФ в Авдіївці (відео)

На Авдіївському напрямку зафіксовано певне затишшя в штурмах з боку російських окупантів. За словами офіцера ЗСУ Андрія Сергана, українські військові готуються до нової хвилі "сильних та потужних" ЗС РФ.

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Збройні сили України фіксують певне затишшя в штурмах з боку російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині. Ймовірно, це пов’язано із втратами сил РФ поблизу міста. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Андрій Серган, командир взводу БПЛА 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ.

"Наразі одна з бригад уже в них закінчилася. Зараз зайшла інша бригада. Це – регулярні військові. В принципі, очікуємо нової потужної хвилі", — сказав він.

Українські військові тим часом, за словами командира, готуються до нових штурмів із боку сил РФ.

"Готуємося до того, щоб дати гідну відсіч… У будь-якому випадку вони відійдуть, як хвиля відлине від нас. А потім хвиля знову ж таки нас може накрити", — сказав Андрій Серган.

За його словами, українські військові готуються до того, що штурмові дії будуть знову.

"Доволі сильні, потужні. Підготовлюємо техніку, особовий склад, щоб гідно зустрічати нашого ворога", — додає командир.

Штурми Авдіївки: яка ситуація зараз

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що Авдіївка залишається під контролем Сил оборони України. Армія Російської Федерації на цій ділянці фронту з наступу перейшла в оборону.

За його словами, за останні дві доби істотно знизилася і кількість обстрілів Авдіївки та прилеглої території.

Також він зазначив, що авіація противника працює дещо менше, знизилася кількість авіаракетних ударів по Авдіївській громаді. Однак на позиціях наших захисників дуже гаряче, бої не припиняються ні вдень, ні вночі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти заселяють Маріуполь гастарбайтерами. Жителі Маріуполя для загарбників завжди будуть "зрадниками". Зараз місто активно заселяється громадянами Росії з депресивних регіонів, у яких "ні чорта немає вже багато років".