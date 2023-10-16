"Одна бригада уже закончилась": в ВСУ рассказали о боевых провалах ВС РФ в Авдеевке (видео)

На Авдеевском направлении зафиксировано некоторое затишье в штурмах со стороны российских оккупантов. По словам офицера ВСУ Андрея Сергана, украинские военные готовятся к новой волне "сильных и мощных" ВС РФ.

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Вооруженные силы Украины фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии вблизи Авдеевки в Донецкой области. Вероятно, это связано с потерями сил РФ вблизи города. Об этом в эфире Радио Свобода заявил Андрей Серган, командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ.

"Сейчас одна из бригад уже у них закончилась. Сейчас зашла другая бригада. Это — регулярные военные. В принципе, ожидаем новой мощной волны", — сказал он.

Украинские военные тем временем, по словам командира, готовятся к новым штурмам со стороны сил РФ.

"Готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор... В любом случае они отойдут, как волна отхлынет от нас. А потом волна опять же нас может накрыть", — сказал Андрей Серган.

По его словам, украинские военные готовятся к тому, что штурмовые действия будут снова.

"Довольно сильные, мощные. Подготавливаем технику, личный состав, чтобы достойно встречать нашего врага", — добавляет командир.

Штурмы Авдеевки: какая ситуация сейчас

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка остается под контролем Сил обороны Украины. Армия Российской Федерации на этом участке фронта из наступления перешла в оборону.

По его словам, за последние двое суток существенно снизилось и количество обстрелов Авдеевки и прилегающей территории.

Также он отметил, что авиация противника работает несколько меньше, снизилось количество авиаракетных ударов по Авдеевской громаде. Однако на позициях наших защитников очень горячо, бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты заселяют Мариуполь гастарбайтерами. Жители Мариуполя для захватчиков всегда будут "предателями". Сейчас город активно заселяется гражданами России из депрессивных регионов, у которых "ни черта нет уже много лет".