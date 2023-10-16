"Жители России не нужны": оккупанты заселяют Мариуполь гастарбайтерами (видео)

Жители Мариуполя для захватчиков всегда будут "предателями". Сейчас город активно заселяется гражданами России из депрессивных регионов, у которых "ни черта нет уже много лет".

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Президент "Мариупольского телевидения" Николай Осыченко считает, что для оккупационной власти жители Мариуполя нужны были только для съемок российских пропагандистских сюжетов. Об этом 15 октября он заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, мариупольцы, начиная с 24 февраля 2022 года, были для пропагандистов русскоязычными жителями Украины, которых "освобождают".

"Мариупольцы для россиян всегда будут украинцами… Сейчас жители Мариуполя России не нужны, поскольку для РФ они остаются предателями. Соответственно любое жилье, которое строится в центре города или ремонтируется, заселяется гражданами России, большей частью из депрессивных регионов, у которых ни черта нет уже много лет", — пояснил Осыченко.

Для россиян Мариуполь — это "тыловой курортный город". Они туда едут, потому что думают, что им там будет очень хорошо, там будут "нью Васюки".

Николай Осыченко отметил, что коренные мариупольцы получают зарплаты намного меньше, чем гастарбайтеры, которых в город завозит РФ. Таким образом Россия пытается решить свои внутренние миграционные проблемы.

"Заработные платы мариупольцев в городе намного меньше, чем зарплаты гастарбайтеров. Гастарбайтеры — это вторая категория людей, которыми заселяют сейчас Мариуполь. Для России это решение миграционной проблемы внутри РФ, потому что большие города перенаселены гастарбайтерами", — объяснил Осыченко.

Также он отметил, что за время оккупации жизнь населения города значительно ухудшилась. Жители могут остаться без отопления зимой, ведь в городе сложилась критическая ситуация с инфраструктурой. В то же время россияне не спешат ремонтировать жилье, которое армия РФ разрушила.

Кроме этого сообщалось, что РФ перебросила в Мариуполь и окрестности новые резервы впервые за полгода. По словам советника мэра города Петра Андрющенко, речь идет о 5000 военных.