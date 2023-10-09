РФ перебросила в Мариуполь и окрестности новые резервы впервые за полгода, — Андрющенко
По словам советника мэра города Петра Андрющенко, речь идет о 5000 военных.
РФ перебросила дополнительные военные силы и военную технику во временно оккупированный Мариуполь и прилегающие к нему районы. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
По его словам, вероятно, в город прибыли сформированные или вновь набранные российские подразделения. На шевронах у оккупантов — две пушки.
По информации из источников, речь идет о приблизительно 5000 военных.
Последнее подобное введение новых резервов фиксировалось в апреле.
Также РФ развертывает в этом регионе новые системы ПВО.
Вдоль побережья от села Мелекино в направлении Бердянска фиксируется дополнительное развертывание систем связи.
Напомним, что российские оккупанты пытаются укрепить Мариуполь. Они возводят дополнительные укрепления, чтобы в случае прорыва со стороны Угледара и Пологов защитить коридор в Крым.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты не могут обеспечить жителей захваченных городов Украины базовыми потребностями. Мариуполь фактически не готов к отопительному сезону.