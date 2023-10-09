РФ перекинула до Маріуполя й околиць нові резерви вперше за півроку, — Андрющенко

За словами радника мера міста Петра Андрющенка, йдеться про 5000 військових.

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РФ перекинула додаткові військові сили та військову техніку до тимчасово окупованого Маріуполя та прилеглих до нього районів. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram.

Пост Андрющенка

За його словами, ймовірно, до міста прибули сформовані або знову набрані російські підрозділи. На шевронах в окупантів — дві гармати.

За інформацією з джерел, ідеться про приблизно 5000 військових.

Останнє подібне введення нових резервів фіксувалося у квітні.

Також РФ розгортає в цьому регіоні нові системи ППО.

Уздовж узбережжя від села Мелекіно в напрямку Бердянська фіксується додаткове розгортання систем зв'язку.

РФ перекинула до Маріуполя й околиць нові резерви вперше за півроку

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються зміцнити Маріуполь. Вони зводять додаткові укріплення, щоб у разі прориву з боку Вугледара і Пологів захистити коридор до Криму.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть забезпечити жителів захоплених міст України базовими потребами. Маріуполь фактично не готовий до опалювального сезону.