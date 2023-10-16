РФ потеряла более 60 танков и БТР, пытаясь захватить Авдеевку, — Bild (карта)

Аналитик Юлиан Рёпке рассказал, что план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Однако ВСУ ликвидировали более 200 российских оккупантов и уничтожили около 60 танков и БТР.

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Во время своего наступления на Авдеевку в Донецкой области армия РФ потеряла уже более 200 военных, а также более 60 танков и БТР. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что по данным военного аналитика Юлиана Рёпке, российские военные, пытаясь окружить Авдеевку, пошли в наступление колоннами из более 100 единиц техники. Среди них были танки, БТР, БМП, грузовики.

"Они попали под огонь артиллерии и ПТУР и были отброшены", — говорится в сообщении.

По оценке Рёпке, украинские военные ликвидировали более 200 российских оккупантов и уничтожили около 60 танков и БТР.

Как отметил аналитик, план россиян заключался в том, чтобы создать большой котел, обойдя Авдеевку с запада. Для этого они хотели захватить села Северное, Степное и Бердичи.

Россияне хотели создать большой котел

Однако Вооруженные силы Украины смогли остановить наступление оккупантов под Северным и на железнодорожной линии в Степном.

"Несмотря на потери, российские войска не намерены отказываться от наступления на Авдеевку", — добавил Рипке.

Штурмы Авдеевки: какая ситуация сейчас

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что Авдеевка остается под контролем Сил обороны Украины. Армия Российской Федерации на этом участке фронта из наступления перешла в оборону.

По его словам, за последние двое суток существенно снизилось и количество обстрелов Авдеевки и прилегающей территории.

Также он отметил, что авиация противника работает несколько меньше, снизилось количество авиаракетных ударов по Авдеевской громаде. Однако на позициях наших защитников очень горячо, бои не прекращаются ни днем, ни ночью.

Напомним, командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган ранее заявил, что украинские военные фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии вблизи Авдеевки Донецкой области. Вероятно, это связано с потерями сил РФ вблизи города.