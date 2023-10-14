Бои за Авдеевку: атаки ВС РФ провалились и могут превратиться в "удары об стену", — ISW (карта)

По словам аналитиков, ВСУ заминировали окрестности Авдеевки, а потому оккупантам сложнее пройти. Также у них наблюдаются проблемы с точностью артиллерии из-за изношенных стволов.

Related video

Наступления россиян на Авдеевку в Донецкой области за прошедшие сутки провалились. Об этом сообщили аналитики из Института изучения войны (ISW).

В отчете от 13 октября говорится, что российские силы продолжали свои атаки к северу и к югу от Авдеевки. Предполагается, что ВС РФ смогли продвинуться к югу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки) и в сторону Первомайского (11 км юго-ападнее Авдеевки).

По словам аналитиков, россияне начали распространять информацию о контроле над Авдеевским коксохимическим заводом. Однако в Институте не смогли найти ни одного подтверждения этому.

Эксперты заявили, что российские источники сообщают, что ВСУ заминировали окрестности Авдеевки, а потому оккупантам сложнее пройти по минным полям. Кроме того, россиянин из 4-й бригады так называемой "ЛНР" заявил, что изношенные стволы сильно снижают точность артиллерии россиян.

Как сообщается, по мнению этого же россиянина, ВС РФ могут "сжать периметр", захватив позицию Сил обороны Украины, которая менее укреплена. Однако командиры оккупантов могут неправильно понять это ограниченное продвижение и попытаются погнать войска в наступление дальше как можно быстрее. Тогда атаки могут привести к тому, что оккупанты будут "биться об бетонную стену", пока их силы не иссякнут.

Бои в Донецкой области Фото: ISW

Напомним, что вечером 13 октября глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что российская армия обстреливает Авдеевку зажигательными снарядами. За сутки по городу нанесли 13 ракетных ударов. Непрерывные бои за город продолжаются уже четыре дня.