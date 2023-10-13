Наступление РФ на Авдеевку: опасность для города повысится, если враг увеличит силы, — эксперты

Украинские воины не дают россиянам успешно штурмовать Авдеевку, но их натиск растет с каждым днем. Ракеты и бомбы летят с высокой интенсивностью. Судьба города зависит от ресурсов ВСУ — без дальнобойных ракет ATACMS и самолетов F-16 держать оборону труднее с каждым днем.

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Наступление российских войск на Авдеевку началось 10 октября. Атаки на город происходили силами до трех батальонов из Опытного, Водяного, Песков, Каменки и Новоселовки Второй. Войска РФ задействовали много танков, БТР, БМП, а также другую бронетехнику, авиацию и артиллерию.

Аналитики Deep State указали, что враг 12 октября активно наступал на Первомайское и Северное. Тяжелее ситуация была в районе Красногоровки, где россияне доходили до железной дороги, но ВСУ не давали им возможности закрепиться.

"Для нас это [наступление на Авдеевку] не было неожиданностью. Мы всегда ждем и готовы к любому развитию событий, но это была более сплоченная и массированная атака", — комментировал проекту "Донбасс.Реалии" офицер 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По словам военного, только 10 октября его бригада уничтожила два российских танка Т-72, восемь БМП и один многоцелевой бронетранспортер. Также удалось ликвидировать 20 человек, а 40 получили ранения.

После начала полномасштабного вторжения в Украину, оккупанты захватили высоты вокруг Авдеевки и части ВСУ оказались в пределе досягаемости их дронов, уточнил военный.

В сводке украинского Генштаба на утро 13 октября говорится, что вражеские войска на Авдеевском направлении не прекращают безуспешные попытки прорвать оборону ВСУ. Украинская армия отбила более 20 атак в районах Авдеевки, Ласточкино, Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Авдеевку могут разрушать как Бахмут

Военная разведка Великобритании еще в марте сравнивала активность ВС РФ в направлении Авдеевки с ситуацией в Бахмуте. Ввиду постоянных обстрелов, аналогия снова обретает смысл.

По мнению полковника запаса и экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева различие состоит в основных силах, которые направили на штурм городов. ЧВК "Вагнер" гнала в Бахмут отряды заключенных, а под Авдеевкой воюют регулярные части армии России.

Селезнев проводит параллель со штурмом Мариуполя, когда захватчики вели огонь по всем районам, в том числе транспортным узлам. Промышленная, социальная и транспортная инфраструктура будет уничтожаться ради взятия города под контроль, считает эксперт.

Отметим, что по Авдеевскому коксохиму 11 октября был нанесен мощный удар. Нардеп и экс-гендиректор завода Муса Магомедов отметил, что предприятие было повреждено 6-ью ракетами.

"Безусловно, там [под Авдеевкой] собрали штрафные воинские части "Шторм-Z", бывших "вагнеровцев", но их число не определяющее. Мощный укрепрайон Авдеевки — защитные сооружения и фортификационные постройки станут проблемой для врага… Это все функционирует со времен битвы за Авдеевскую промзону", — говорит Фокусу Селезнев.

Украинская разведка заблаговременно определила планы россиян по наступлению, поэтому артиллеристы и операторы дронов сработали оперативно. Серьезные потери у ВС РФ были еще на подходе к украинским позициям, объяснил эксперт.

Дальнейшие боевые действия зависят от ресурсных возможностей ВСУ: если их станет меньше, придется уходить в оборону. Тем более, Запад до сих пор не поставил ни дальнобойных ракет ATACMS, ни самолетов F-16, заключил Селезнев.

Армия РФ увеличивает потенциал: повысится ли опасность для Авдеевки?

Комбинированное использование артиллерии, ракет и авиации было как во время штурма Бахмута, так и Авдеевки. Сейчас живую силу и технику противника уничтожают артиллерией с кассетными боеприпасами, а операторы дронов получают в режиме онлайн картину поля боя, пишет издание Defence Express.

"Активно работают и расчеты ПТРК, уничтожающие бронетехнику на подходе. После чего российский десант без эвакуации раненых, пешком пытается вернуться на свои позиции", — указывают авторы.

Лобовые штурмы были главным козырем "вагнеровцев" в боях за Бахмут. Тактика окружения с флангов использовалась и в Соледаре, говорит Фокусу военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Чтобы добавить ВС РФ силу к наступательным действиям возле Авдеевки, придется брать войска с других участков фронта. В настоящее время они могут остановиться, но тогда их выбьют ВСУ. Маневры россиян сводятся к связыванию подразделений ВСУ, чтобы ослабить давление на юге", — сказал эксперт.

Опасность для города повысится, если армия РФ увеличит силы и целенаправленно пойдет в атаку. Взвод не удержит полк или батальон врага, резюмировал Гетьман.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, россияне потеряли под Авдеевкой с 10 по 12 октября 33 БМП и 15 танков.

Генеральный штаб ВСУ ранее сообщил, что за 12 октября украинские военные ликвидировали 1030 российских военных. ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.