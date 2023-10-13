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Уничтожили 1030 оккупантов: враг безуспешно наступает на Авдеевском и Лиманском направлениях (карта)

ВСУ, украинские военные, война с Россией
Фото: Генштаб ВСУ | ВСУ в течение суток ликвидировали 1030 оккупантов

По данным командования, ВС РФ в течение суток потеряли более 170 единиц техники, среди которой танки, боевые бронированные машины и артиллерийские системы.

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Военные РФ продолжают нести потери на войне в Украине. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1030 оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По состоянию на утро 13 октября общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 285 920 военнослужащих.

Потери россиян в войне по состоянию на 13 октября

  • личного состава — около 285 920 (+1030) человек
  • танков — 4931 (+26)
  • боевых бронированных машин — 9313 (+49)
  • артиллерийских систем — 6807 (+44)
  • РСЗО — 811
  • средств ПВО — 546 (+1)
  • самолетов — 316
  • вертолетов — 316
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5264 (+17)
  • крылатые ракеты — 1531
  • корабли /катера — 20
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9203 (+33)
  • специальная техника — 967 (+1)

Какая ситуация на фронте: детали

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении.

"Уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", — добавляют в сообщении.

За прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. В общем враг нанес 4 ракетных и 65 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Сообщается, что авиационным ударам подверглись Поповка, Середина Буда Сумской области; Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области; Северск, Спирное, Веселое, Клищеевка, Андреевка, Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское Донецкой области; Новоданиловка Запорожской области; Николаевка, Ольговка, Одрадокаменка, Казацкое, Ульяновка Херсонской области.

"Под артиллерийским огнем оказались около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей", — заявляют в Генштабе ВСУ.

Известно, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, на Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области.

Купянское направлении, Синьковка, Ивановки, Харьковская область, Генштаб ВСУ Fullscreen
Купянский отрезок на карте DeepState

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отбили более 5 атак врага.

Лиманское направление, Макеевка, Генштаб ВСУ, война в Украине Fullscreen
Лиманский отрезок на карте DeepState

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В то же время, на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако, как отмечают в Генштабе, безуспешно. Украинские военные отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление, Авдеевка, Ласточкино, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Донецкая область Fullscreen
Авдеевский отрезок на карте DeepState

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Марьинское направление, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Донецкая область Fullscreen
Марьинское направление на карте DeepState

"На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел", — добавляют в заметке.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 — по пунктам управления и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделениями ракетных войск поражен район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийских средств и пункт управления противника", — заявили в Генштабе ВСУ.

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что ВС РФ поставили цель достичь стратегических успехов на фронте, именно поэтому оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области.