Хотят взять в кольцо: генерал рассказал о цели наступления ВС РФ на Авдеевку

Игорь Романенко рассказал, что армия РФ на фронте формирует большие резервы, но вынуждена вводить их частями. Враг пытается взять Авдеевку в кольцо.

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Армия РФ поставила цель достичь стратегических успехов на фронте, именно поэтому оккупанты пытаются взять в кольцо Авдеевку Донецкой области. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, сейчас российские оккупанты на фронте формируют большие резервы, но вынуждены вводить их частями. Зато, отмечает эксперт, с военной точки зрения было бы эффективнее ввести в действие в целом целую резервную армию.

Почему россияне выбрали именно Авдеевское направление

Как отметил Романенко, еще несколько лет назад президент России Владимир Путин уже отмечал, что армии РФ нужно необходимо захватить Луганскую и Донецкую области.

"Противник пытается взять в кольцо или осуществить оперативный охват, в народе — котел. Если посмотреть фланги, северные и южные, расстояние между ними в районе Авдеевки всего 10 километров. Поэтому у них такой соблазн военный, тактический, если введут свои резервы, а они завели целую бригаду на Авдеевское направление, то какими-то усилиями можно все это сомкнуть, достичь котлов, которые никак у них не получается сделать", — рассказал эксперт.

При этом генерал-лейтенант указал, что если бы войскам РФ удалось продвинуться на Авдеевском направлении, то угроза была бы соответствующая недалеко на юг — к расположенной Марьинке.

"В совокупности они здесь сосредоточили такой уровень силы и пытаются реализовать эти планы, чему мешают наши силы обороны и активно противодействуют им", — подытожил Романенко.

Бои под Авдеевкой: детали

В крайнем отчете Генштаба ВСУ указано, что ВС РФ пытаются достичь успеха вокруг Авдеевки — все атаки отбиты по состоянию на утро 12 октября. Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) изучили видео с места событий и предположили, что россияне имеют временное небольшое продвижение в двух точках:

на юго-западе возле Северного;

на северо-западе возле Степного и Красногоровки.

Отметим, глава военной администрации Авдеевки Виктор Барабаш сообщил, что российские штурмы продолжаются круглосуточно. Особенно враг давит на север от города. По его словам 11 октября россияне запустили 11 ракет, 12 октября — 12 авиабомб. По позициям ВСУ бьют артиллерией, минометами, РСЗО "Град".

Напоминаем, бойцы ВСУ, которые держат оборону под Авдеевкой, показали использование Javelin против бронемашин ВС РФ. На видео с места событий видно, как остановили высадку вражеской пехоты. Между тем аналитики ISW отметили, что россияне начали использовать новые тактики боя в Донецкой области, но все же не отказались от так называемых "мясных штурмов".

Кроме того, боец Легиона "Свобода" Максим Морозов рассказал, что враг пытается окружить Авдеевку, бросая в бой живую силу и танковые колонны, которые успешно уничтожаются украинскими воинами. Кроме наземных сил, россияне массированно используют авиацию.