Прибыли на штурм: под Авдеевкой Javelin Сил обороны остановил высадку вражеской пехоты с БМП

Российские оккупанты подъехали на бронетехнике и начали высаживаться, но Силы обороны изменили их планы.

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На одном из участков фронта вблизи города Авдеевка Донецкой области российские оккупанты потеряли БМП. Ее выстрелом ракетой с FGM-148 Javelin уничтожили бойцы одного из подразделений Сил обороны. Об этом рассказал украинский журналист Юрий Бутусов.

По его информации, российские оккупанты на БМП подъехали к своим позициям и начали разгружаться. Именно в этот момент в борт БМП прилетел Javelin. Высадка не состоялась, а россияне потеряли как БМП, так и пехоту.

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"Момент уничтожения российской БМП вместе с частью вражеской пехоты во время ее высадки на позиции в районе населенного пункта Авдеевка. Меткий выстрел нашими бойцами был осуществлен ракетой с FGM-148 "Javelin", — говорится в комментарии.

Напомним, что ВС РФ активизировались на Купянском направлении, усилили атаки и штурмы. Они используют тактику так называемых "мясных штурмов", а в атаку идут до 100 человек.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли в наступление колонной танков на позиций Нацгвардии. Гвардейцы дали бой и не дали вражеской технике даже доехать до их окопов.