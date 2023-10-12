Прибули на штурм: під Авдіївкою Javelin Сил оборони спинив висадку ворожої піхоти з БМП

Російські окупанти під'їхали на бронетехніці і почали висаджуватися, але Сили оборони змінили їхні плани.

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На одній з ділянок фронту поблизу міста Авдіївка на Донеччині російські окупанти втратили БМП. Її пострілом ракетою з FGM-148 Javelin знищили бійці одного з підрозділів Сил оборони. Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.

За його інформацією, російські окупантина БМП під'їхали до своїх позицій і почали розвантажуватися. Саме в цей момент у борт БМП прилетів Javelin. Висадка не відбулася, а росіяни втратили як БМП, так і піхоту.

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"Момент знищення російської БМП разом з частиною ворожої піхоти під час її висадки на позиції в районі населеного пункту Авдіївка. Влучний постріл нашими бійцями був здійснений ракетою з FGM-148 "Javelin", — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, що ЗС РФ активізувалися на Куп’янському напрямку, посилили атаки і штурми. Вони використовують тактику так званих "м’ясних штурмів" , а в атаку йдуть до 100 осіб.

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою ЗС РФ пішли в наступ колоною танків на позицій Нацгвардії. Гвардійці дали бій і не дали ворожій техніці навіть доїхати до їхніх окопів.