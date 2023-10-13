Не добьются успеха: аналитики ISW объяснили большие потери ВС РФ под Авдеевкой (карта)

По словам экспертов, с 10 октября суммарно ВС РФ смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра с разных направлений вокруг Авдеевки. В ISW также сомневаются, что российская армия сможет окружить гарнизон ВСУ в городе.

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ВС РФ начали масштабное и продолжительное наступление на Авдеевку в Донецкой области. Атаки совершаются одновременно с нескольких направления с использованием бронетанковых групп. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 12 октября говорится, что оккупанты используют значительное количество бронетехники и авиации. Несмотря на этом, за два дня ВС РФ не смогли добиться каких-либо значительных прорывов. Скорее всего, они не смогут окружить группировку Сил обороны Украины в самой Авдеевке.

Аналитики заявили, что с 10 октября суммарно ВС РФ смогли захватить лишь 4,52 квадратных километра с разных направлений вокруг Авдеевки. Сейчас российские войска находятся на расстоянии 3,32 километра от наземной линии связи ВСУ по трассе О0562 с юга и на расстоянии 5,52 километра к северу от Авдеевки.

Карта боев на Донбассе Фото: ISW

По словам экспертов, россияне потеряли большое количество бронетехники в рамках своих наступательных операций. Аналитики предположили, что это может быть связано с тем, что командование ВС РФ не извлекло уроков из предыдущего наступления под Угледаром в феврале 2023 года. Тогда оккупанты пытались наступать колоннами.

Напомнми, что СМИ сообщали, что ВС РФ потеряли до батальона военной техники за 48 часов. По словам аналитиков OSINTtechnical, россияне, предположительно за 2 дня, потеряли 13 артиллерийских орудий, 15 танков, 33 БМП/БТР, шесть грузовиков и 14 легковых автомобилей.