Не доб'ються успіху: аналітики ISW пояснили великі втрати ЗС РФ під Авдіївкою (карта)

За словами експертів, з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. У ISW також сумніваються, що російська армія зможе оточити гарнізон ЗСУ в місті.

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ЗС РФ почали масштабний і тривалий наступ на Авдіївку в Донецькій області. Атаки відбуваються одночасно з кількох напрямків із використанням бронетанкових груп. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 12 жовтня йдеться про те, що окупанти використовують значну кількість бронетехніки та авіації. Незважаючи на це, за два дні ЗС РФ не змогли домогтися якихось значних проривів. Найімовірніше, вони не зможуть оточити угруповання Сил оборони України в самій Авдіївці.

Аналітики заявили, що з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 квадратних кілометра з різних напрямків навколо Авдіївки. Наразі російські війська перебувають на відстані 3,32 кілометра від наземної лінії зв'язку ЗСУ трасою О0562 з півдня і на відстані 5,52 кілометра на північ від Авдіївки.

Карта боїв на Донбасі Фото: ISW

За словами експертів, росіяни втратили велику кількість бронетехніки в рамках своїх наступальних операцій. Аналітики припустили, що це може бути пов'язано з тим, що командування ЗС РФ не винесло уроків із попереднього наступу під Вугледаром у лютому 2023 року. Тоді окупанти намагалися наступати колонами.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що ЗС РФ втратили до батальйону військової техніки за 48 годин. За словами аналітиків OSINTtechnical, росіяни, імовірно за 2 дні, втратили 13 артилерійських знарядь, 15 танків, 33 БМП/БТР, шість вантажівок і 14 легкових автомобілів.