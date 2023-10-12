ВСУ ликвидировали 990 оккупантов и отбили вражеские атаки в районах Авдеевки и Марьинки (карта)

По данным командования, ВС РФ в течение суток потеряли более 165 единиц техники, среди которой танки, боевые бронированные машины и артиллерийские системы.

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Военные РФ продолжают нести потери на войне в Украине. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 990 оккупантов. Об этом 12 октября сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В Генштабе отмечают, что это ориентировочные цифры, ведь точную статистику вести трудно из-за интенсивности боев. Огромные потери враг несет и в технике.

Потери россиян в войне по состоянию на 12 октября

личного состава — 284890 (+990) чел;

танков — 4905 (+42) единицы;

боевых бронированных машин — 9264 (+44);

артиллерийских систем — 6763 (+32);

РСЗВ — 811 (+2);

средства ПВО — 545 (+0);

самолетов — 316 (+0);

вертолетов — 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5247 (+21);

крылатые ракеты — 1531 (+1);

корабли/катера — 20 (+0);

подводные лодки — 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 9170 (+25);

специальная техника — 966 (+1).

Какая ситуация на фронте: детали

Военные Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений", — говорится в сообщении.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

Купянское направление на карте DeepState

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки Луганской области и Торского и Серебрянского лесничества Донецкой области.

"Здесь наши защитники отбили более 15 атак врага", — добавляют в Генштабе.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещеевки и восточнее Андреевки Донецкой области.

По данным Генштаба, на Авдеевском направлении украинские военные отбили более 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 10 атак восточнее Степного, юго-восточнее Северного и южнее Первомайского Донецкой области.

Авдеевский отрезок на карте DeepState

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Марьинское направление на карте DeepState

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Золотой Нивы и юго-восточнее Угледара Донецкой области.

"На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе населенного пункта Вербово Запорожской области", — отмечают в Генштабе.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Улучшили тактическое положение в районе западнее Роботино Запорожской области.

"Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага", — отмечают в сообщении.

Напомним, в ночь на 12 октября силы ПВО Украины уничтожили 28 дронов-камикадзе Shahed, которые были запущены ВС РФ.