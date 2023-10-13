"Не выучили урок Угледара и Киева": оккупанты потеряли под Авдеевой до 36 БМП, — ISW (карты)

По данным аналитиков, с 12 по 10 октября под Авдеевкой ВСУ уничтожили 33 российские БМП и 15 танков. Представители Украины считают, что, даже по самым консервативным оценкам, ВС РФ потеряли 36 единиц бронетехники.

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Обороняющиеся украинские защитники наносят заметные потери и подавляют российскую логистику в районе Авдеевки. ВСУ, судя по всему, удается замедлить темпы российского наступления. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 12 октября.

Аналитики ссылаются на слова российского источника, который сообщил, что темпы российского продвижения замедлились, и теперь после значительных первоначальных потерь в технике российские войска сосредотачиваются на "качественных" атаках.

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Геолоцированные кадры за 12 октября показали, что Силы обороны разрушили мост рядом с Авдеевкой, между Ясиноватой и Горловкой, что сказывается на российской логистике. У ВС РФ, вероятно, будут сложности с восстановлением моста из-за его близкого расположения к линии фронта.

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Геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что во время наступления под Авдеевкой россияне, скорее всего, потеряли бронетехники на одну БТГ. Источник, который в ISW считают надежным, сообщил, что с 12 по 10 октября под Авдеевкой ВСУ уничтожили 33 российские БМП и 15 танков.

В свою очередь, представители Украины отметили, что, даже по самым консервативным оценкам, Силы обороны уничтожили 36 единиц бронетехники ВС РФ, в т.ч. танки, бронетранспортеры и транспортные средства.

На опубликованном видео ВСУ наносят удары по колоннам российской бронетехники в районе Авдеевки

Вместе с тем упоминается и о "значительных потерях" с обеих сторон.

Карта Авдеевки: под чьим контролем

"Эти кадры показывают, что российские бронетанковые силы, возможно, не извлекли уроков из предыдущих наступательных операций под Угледером в феврале 2023 года или в окрестностях Киева в марте 2022-го, когда ВСУ уничтожили беспорядочно наступающую колонну российской бронетехники", — говорится в публикации.

Американские аналитики также отметили, что, несмотря на то, что ВС РФ несколько продвинулись под Авдеевой, все же предыдущие оценки их наступления были преувеличены.

Напомним, что, по информации сотрудников ISW, с 10 октября ВС РФ захватили общую площадь в 4,52 кв. км с разных направлений вокруг Авдеевки. Отмечается, что нет предпосылок для окружения гарнизона ВСУ в городе.

Также сообщалось, что российское руководство скрывает потери ВС РФ и преувеличивает успехи штурмов Авдеевки.