"Похоже на ситуацию в Бахмуте": ВС РФ продвигаются в районе Авдеевки, — разведка Британии

По информации ведомства, ВСУ продолжают организованную оборону города, но их линии снабжения на западе все больше подвергаются угрозе из-за попыток российской армии окружить Авдеевку.

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За последние три недели российские войска добились "ползучих успехов" в направлении Авдеевки Донецкой области. В нынешний момент город в значительной степени разрушен. Об этом сообщает разведка Великобритании в сводке за 20 марта.

По данным ведомства, тактически ситуация похожа на ситуацию в Бахмуте, расположенном дальше на север. Вооруженные силы Украины продолжают организованную оборону населенного пункта, но их линии снабжения на западе все больше подвергаются угрозе из-за попыток российских войск окружить Авдеевку.

Российское наступление в районе города в основном проводилось силами "1-го армейского корпуса ДНР". В Минобороны Британии утверждают, что там воюют жители Донецкой области, которые хорошо знают местность.

По мнению специалистов, комплекс Авдеевского коксохимического завода, вероятно, будет рассматриваться как особо защищаемая ключевая местность для сражения по мере продвижения россиян.

Напомним, 17 марта глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш рассказал, что российские войска решили стереть город и наносят массированные ракетные удары. По его словам, общее количество обстрелов ракетами населенного пункта за сутки может достигать 10-12.

14 марта издание NYT писало, что ВС РФ активизировали артиллерийские и пехотные атаки на востоке Украины, пытаясь улучшить свои позиции на фронте. Армия РФ пытается наступать от Купянска в Харьковской области до Авдеевки в Донецкой области через Бахмут, Лиман и десятки городов между ними.