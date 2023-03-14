От Купянска до Авдеевки: ВС РФ пытаются наступать на 250-километровом фронте, – NYT

По данным издания, российские войска платят огромную цену за минимальные достижения. Оккупанты, по оценкам Запада, потеряли уже около 200 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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Российские силы активизировали артиллерийские и пехотные атаки на востоке Украины, пытаясь улучшить свои позиции на фронте. Об этом сообщает The New York Times.

ВС РФ усиливают свои попытки наступать от Купянска в Харьковской области до Авдеевки в Донецкой области через Бахмут, Лиман и десятки городов между ними. Отмечается наращивание борьбы за тактическое преимущество перед возможным весенним наступлением.

13 марта сообщалось о тяжелых боях под Авдеевкой и окрестностях. ВС РФ пытаются окружить город еще с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В Бахмуте наемники ЧВК "Вагнер" захватили восточную часть города, а также пытаются наступать для продвижения в центр города.

"Штурмовые части "Вагнера" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и выйти в центральные районы города", — заявил 13 марта командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Также в издании отмечают, что в Купянске и окрестностях ВС РФ ведут разведку боем, Украина официально призывает мирных жителей покинуть территорию. Кроме этого наблюдаются обстрелы Лимана. По данным ВСУ, оккупанты совершают до 100 попыток прорвать украинские позиции в сутки.

Памятник Тарасу Шевченко возле школы в Купянске Фото: The New York Times

Вместе с тем в издании отмечают, что по всем меркам достижения Кремля минимальны, и обеим сторонам приходится платить ужасную цену. Западные официальные лица оценивают потери РФ в 200 тысяч убитыми и ранеными. Российские блогеры и обозреватели отмечают, что Украине удалось провести успешные миссии по тому, чтобы избежать окружения в Бахмуте, а также плотно укрепиться в западной части города. Даже если населенный пункт будет оставлен, то это мало чего изменит на фронте. А Украина в то же время выигрывает время для подготовки десятки тысяч бойцов.

Напомним, 13 марта в Украине на передовой появились ловушки для снайперов, которые по своей сути напоминают таковые в Первой мировой.

14 марта глава Луганской ОВА заявил, что войска РФ постоянно штурмуют позиции ВСУ в регионе при поддержке бронетехники.