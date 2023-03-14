Наследие Первой мировой: в Украине на передовой появились ловушки для снайперов (фото)

Для выявления позиций вражеских снайперов украинские бойцы используют манекены и перископы. Одну из таких приманок заметили в окопах вдоль линии фронта под Бахмутом.

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Боевые действия, последовавшие за полномасштабным вторжением России в Украину, не обошлись без возврата к военным практикам прошлого. В числе прочего на украинских фронтах в траншеях появились снайперские приманки в виде манекенов — особенность окопной войны 1914 — 1918 годов. О том как украинские бойцы противостоят вражеским снайперам говорится в публикации от 13 марта американского военного аналитика Томаса Ньюдика.

Он пишет, что снайперские ловушки были замечены фотографом Вольфгангом Шваном 10 марта где-то вдоль линии фронта к югу от города Бахмут, где до сих пор идут ожесточенные бои. Приманка, о которой идет речь, использовали бойцы украинской 24-й механизированной бригады. Она представляет собой манекен в натуральную величину, одетый в зимнюю одежду и с советским респиратором, который укреплен на мешках с песком на внутренней стене окопа.

Украинский военный ведет наблюдение, используя перископ

"Хотя это, возможно, первая снайперская приманка, которую мы увидели с момента начала тотального вторжения в феврале 2022 года, концепция отнюдь не нова", — пишет Ньюдик.

Примечательно, что манекен в окопе к югу от Бахмута сопровождается солдатом с перископом — это позволяет предположить, что здесь используется практически та же тактика, что и во время окопных противостояний, характерных для Первой мировой войны.

Изготовление снайперских головок-приманок из папье-маше во время Первой мировой войны

Хотя украинские военные используют и более современные средства обнаружения вражеских снайперов, такие как электрооптические приборы наблюдения и акустические детекторы снайперов Boomerang, которые используют датчики дульного выхлопа и звуковой ударной волны от высокоскоростной пули.

Ньюдик отмечает, что эти средства, вероятно, не получили широкого распространения, поэтому украинские бойцы и используют манекены и перископы.

Автор публикации приходит к выводу, что пока позиционные бои продолжаются, опасность, которую представляют снайперы, приведет к появлению инновационных контрмер для борьбы с ними.

"Хотя это, похоже, первая снайперская приманка такого рода, которую мы уже видели в ходе тотального вторжения России в Украину, скорее всего, она не последняя. Окопная война стала уже привычным аспектом боевых действий, причем не только на востоке вокруг Бахмута, но и на юге страны", — резюмирует аналитик.

Напомним, пресс-служба ССО 1 марта сообщила, что украинские бойцы Сил специальных операций ликвидировали семерых оккупантов. Еще трое получили ранения, когда пытались незаметно подкрасться к позициям украинских защитников.