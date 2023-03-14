Спадщина Першої світової: в Україні на передовій з'явилися пастки для снайперів (фото)

Для виявлення позицій ворожих снайперів українські бійці використовують манекени та перископи. Одну з таких приманок помітили в окопах уздовж лінії фронту під Бахмутом.

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Бойові дії, що послідували за повномасштабним вторгненням Росії в Україну, не обійшлися без повернення до військових практик минулого. Серед іншого на українських фронтах у траншеях з'явилися снайперські приманки у вигляді манекенів — особливість окопної війни 1914—1918 років. Про те, як українські бійці протистоять ворожим снайперам, йдеться в публікації від 13 березня американського військового аналітика Томаса Ньюдіка.

Він пише, що снайперські пастки були помічені фотографом Вольфгангом Шваном 10 березня десь уздовж лінії фронту на південь від міста Бахмут, де й досі йдуть запеклі бої. Приманку, про яку йдеться, використали бійці української 24-ї механізованої бригади. Вона є манекеном у натуральну величину, одягнена у зимовий одяг і з радянським респіратором, який укріплений на мішках з піском на внутрішній стіні окопа.

Український військовий веде спостереження, використовуючи перископ

"Хоча це, можливо, перша снайперська приманка, яку ми побачили з моменту початку тотального вторгнення у лютому 2022 року, концепція аж ніяк не нова", — пише Ньюдік.

Примітно, що манекен в окопі на південь від Бахмута супроводжується солдатом з перископом — це дозволяє припустити, що тут використовується практично така ж тактика, що і під час окопних протистоянь, характерних для Першої світової війни.

Виготовлення снайперських головок-приманок із пап'є-маше під час Першої світової війни

Хоча українські військові використовують і сучасніші засоби виявлення ворожих снайперів, такі як електрооптичні прилади спостереження та акустичні детектори снайперів Boomerang, які використовують датчики дульного вихлопу та звукової ударної хвилі від високошвидкісної кулі.

Ньюдік зазначає, що ці засоби, ймовірно, не набули широкого поширення, тому українські бійці й використовують манекени та перископи.

Автор публікації доходить висновку, що поки позиційні бої продовжуються, небезпека, яку становлять снайпери, призведе до появи інноваційних контрзаходів для боротьби з ними.

"Хоча це, схоже, перша снайперська приманка такого роду, яку ми вже бачили в ході тотального вторгнення Росії в Україну, швидше за все, вона не остання. Окопна війна стала вже звичним аспектом бойових дій, причому не лише на сході навколо Бахмуту, а й на півдні країни", — резюмує аналітик.

Нагадаємо, пресслужба ССО 1 березня повідомила, що українські бійці Сил спеціальних операцій ліквідували сімох окупантів. Ще троє зазнали поранень, коли намагалися непомітно підкрастися до позицій українських захисників.