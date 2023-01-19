У магазинах Кабула на обличчя манекенів одягли хустки, пакети для сміття і фольгу (фото, відео)

Продавці одягу знайшли спосіб обійти одну з неоднозначних заборон Міністерства пороку і чесноти талібів.

Related video

У магазинах афганської столиці Кабул продавці одягу для жінок у своїх магазинах ховають обличчя жіночих манекенів під тканиною, надягають на них поліетиленові мішки, замотують скотчем або фольгою. Все для того, щоб не порушувати правила, встановлені Талібаном, і водночас показати незгоду з пуританською політикою влади, повідомляє Associated Press.

Після захоплення влади в Афганістані у 2021 році Міністерство пороку і чесноти талібів вимагало, щоб усі манекени були знеголовлені. Вони ґрунтували наказ на суворому тлумаченні ісламського закону, який забороняє статуї і зображення в людській подобі, оскільки їм можна поклонятися як ідолам, хоча це також узгоджується з кампанією талібів щодо витіснення жінок із поля зору громадськості.

Зі свого боку, місцеві підприємці без особливого захоплення зустріли нові правила. І якщо одні підкорилися, інші почали обурюватися. Вони скаржилися, що не зможуть у належний спосіб виставити свій одяг або їм доведеться зашкодити цінним манекенам. Талібану довелося змінити свій наказ і натомість дозволити власникам магазинів покривати голови манекенів.

Тепер різноманітні рішення, вигадані продавцями, можна побачити на Lycee Maryam, торговій вулиці середнього класу з магазинами одягу в північній частині Кабула. Вітрини магазинів і демонстраційні зали заставлені манекенами у вечірніх вбраннях і сукнях, що рясніють кольором та декором, але обличчя всіх до одного закриті.

В одному магазині голови манекенів були закутані в зшиті на замовлення мішки, зроблені з того ж матеріалу, що й традиційні сукні, які моделюються ними.

[ + – ] Манекени без облич стали символом безправ'я афганських жінок Фото: Getty

"Я не можу покрити голови манекенів пластиком або потворними речами, тому що це зробить мою вітрину і магазин потворними", — пояснив власник торгової точки Башир. Як і інші продавці, він просить журналістів не називати свого справжнього імені, побоюючись покарання.

Власникам магазинів потрібно зберігати привабливість товару, щоб банально вижити: після приходу талібів економіка країни впала, як і міжнародне фінансування, через що майже все населення занурилося у злидні.

Вишукані сукні завжди були популярними в Афганістані для весіль, які навіть до Талібану зазвичай були розділені за статевою ознакою, що давало жінкам можливість одягтися у свої найкращі вбрання в консервативному суспільстві країни. При талібах весілля — одна з небагатьох можливостей для громадських зустрічей, але через бідність вони стали куди скромнішими.

Той же Башир зазначає, що тепер його продаж скоротився вдвічі.

"Придбання весільних, вечірніх і традиційних суконь більше не є пріоритетом для людей. Вони більше думають про те, щоб добути їжу та вижити", — зізнався чоловік.

Інший власник магазину Хакім наліпив на голови своїх манекенів алюмінієву фольгу. Це додає особливості його товарам, вирішив він.

"Я зробив можливість із цієї загрози та заборони і зробив це, щоб манекени стали ще більш привабливими, ніж раніше", — сказав він.

Ще в одному магазині всі манекени в сукнях без рукавів на головах мали чорні пластикові мішки. Власник сказав, що не може дозволити собі більшого.

Люди кажуть, що агенти Міністерства пороку і чесноти регулярно патрулюють магазини та торгові центри, щоб переконатися, що манекени знеголовлені чи накриті. Він зневажливо сприйняв виправдання правил талібами.

"Усі знають, що манекени — це не ідоли, і ніхто не збирається їм поклонятися. У всіх мусульманських країнах манекени використовуються для демонстрації одягу".

Голови заховані не лише у жіночих манекенів, а й у чоловічих.

Жінки Кабула відреагували на манекени без облич відповідно.

"Коли я їх бачу, я відчуваю, що ці манекени теж захоплені та спіймані в пастку, і в мене виникає почуття страху. Мені здається, що я бачу себе за цими вітринами, афганську жінку, позбавлену всіх прав", — поділилася із журналістами мешканка міста на ім'я Рахіма.

Спочатку таліби заявляли, що не нав'язуватимуть суспільству такі ж суворі правила, як під час свого першого правління наприкінці 1990-х років. Але вони поступово запроваджували більше обмежень, особливо для жінок, заборонивши їм і дівчаткам навчатися після шостого класу, звели до мінімуму список дозволених місць роботи для них і вимагали, щоб вони закривали обличчя на вулиці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що таліби заборонили жінкам відвідувати Кабульський університет, де кількість учнів представниць прекрасної половини людства до приходу до влади Талібану складала 43%.

Також таліби говорили, що відновлять страти та практику відрубування рук, що "необхідно для гарантування безпеки".