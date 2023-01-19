В магазинах Кабула на лица манекенов надели платки, мусорные пакеты и фольгу (фото, видео)

Продавцы одежды нашли способ обойти один из самых неоднозначных запретов Министерства порока и добродетели талибов.

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В магазинах афганской столицы Кабул продавцы одежды для женщин в своих магазинах прячут лица женских манекенов под тканью, надевают на них полиэтиленовые мешки, заматывают скотчем или фольгой. Все для того, чтобы не нарушать правила, установленные Талибаном, и в то же время показать несогласие с пуританской политикой властей, сообщает Associated Press.

После захвата власти в Афганистане в 2021 году Министерство порока и добродетели талибов потребовало, чтобы все манекены были обезглавлены. Они основывали приказ на строгом толковании исламского закона, который запрещает статуи и изображения в человеческом обличье, поскольку им можно поклоняться как идолам, хотя это также согласуется с кампанией талибов по вытеснению женщин из поля зрения общественности.

В свою очередь местные предприниматели без особого восторга встретили новые правила. И если одни подчинились, то другие начали возмущаться. Они жаловались, что не смогут должным образом выставить свою одежду или им придется повредить ценные манекены. Талибану пришлось изменить свой приказ и вместо этого разрешить владельцам магазинов покрывать головы манекенов.

Теперь разнообразные решения, придуманные продавцами, можно увидеть на Lycee Maryam, торговой улице среднего класса с магазинами одежды в северной части Кабула. Витрины магазинов и демонстрационные залы заставлены манекенами в вечерних нарядах и платьях, пестрящих цветом и декором, но лица всех до одного закрыты.

В одном магазине головы манекенов были закутаны в сшитые на заказ мешки, сделанные из того же материала, что и моделируемые ими традиционные платья.

[ + – ] Манекены без лиц стали символом бесправия афганских женщин Фото: Getty

"Я не могу покрыть головы манекенов пластиком или уродливыми вещами, потому что это сделает мою витрину и магазин уродливыми", – пояснил владелец торговой точки Башир. Как и другие продавцы, он просит журналистов не называть своего настоящего имени, опасаясь наказания.

Владельцам магазинов нужно сохранять привлекательность товара, чтобы банально выжить: после прихода талибов экономика страны рухнула, как и международное финансирование, из-за чего почти все население погрязло в нищете.

Изысканные платья всегда были популярны в Афганистане для свадеб, которые даже до Талибана обычно были разделены по половому признаку, что давало женщинам возможность одеться в свои лучшие наряды в консервативном обществе страны. При талибах свадьбы – одна из немногих оставшихся возможностей для общественных встреч, но из-за бедности они стали куда скромнее.

Тот же Башир отмечает, что теперь его продажи сократились в два раза.

"Покупка свадебных, вечерних и традиционных платьев больше не является приоритетом для людей. Они больше думают о том, чтобы добыть еду и выжить", – признался мужчина.

Другой владелец магазина, Хаким, налепил на головы своих манекенов алюминиевую фольгу. Это добавляет изюминку его товарам, решил он.

"Я сделал возможность из этой угрозы и запрета и сделал это, чтобы манекены стали еще более привлекательными, чем раньше", — сказал он.

Еще в одном магазине у всех манекенов в платьях без рукавов на головах были надеты черные пластиковые мешки. Владелец сказал, что не может позволить себе большего.

Люди говорят, что агенты Министерства порока и добродетели регулярно патрулируют магазины и торговые центры, чтобы убедиться, что манекены обезглавлены или накрыты. Он пренебрежительно отнесся к оправданию правил талибами.

"Все знают, что манекены — это не идолы, и никто не собирается им поклоняться. Во всех мусульманских странах манекены используются для демонстрации одежды".

Головы спрятаны не только у женских манекенов, но и у мужских.

Женщины Кабула отреагировали на манекены без лиц соответствующим образом.

"Когда я их вижу, я чувствую, что эти манекены тоже захвачены и пойманы в ловушку, и у меня возникает чувство страха. Мне кажется, что я вижу себя за этими витринами, афганскую женщину, лишенную всех прав", – поделилась с журналистами жительница города по имени Рахима.

Первоначально талибы заявляли, что не будут навязывать обществу такие же суровые правила, как во время своего первого правления в конце 1990-х годов. Но они постепенно вводили больше ограничений, особенно для женщин, запретив им и девочкам учиться после шестого класса, свели к минимуму список разрешенных мест работы для них и потребовали, чтобы они закрывали лицо на улице.

Напомним, ранее Фокус писал, что талибы запретили женщинам посещать Кабульский университет, где количество учащихся представительниц прекрасной половины человечества до прихода к власти Талибана составляло 43%.

Также талибы говорили, что возобновят смертные казни и практику отрубания рук, что "необходимо для обеспечения безопасности".