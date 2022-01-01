Таліби вимагають від торговців одягом обезголовити манекени

Таким чином ісламісти вирішили боротися з "ідолами", якими, в їхньому уявленні, є пластмасові форми для демонстрації одягу. Натомість місцеві торговці вже підраховують майбутні збитки.

Ісламістський рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, продовжує всіляко "очищати" країну від усього, в чому бачить гріх, йі ось тепер черга дійшла до манекенів у магазинах одягу. Таліби наказали власникам торгових точок у західній провінції Герат обезголовити їх після того, як офіційні особи ухвалили, що манекени були гріховними "ідолами", повідомляє The Times.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Сувора ухвала була опублікована цього тижня Міністерством з пропаганди чесноти та запобігання пороку в Гераті, органом, відповідальним за нагляд за суворим тлумаченням ісламу талібами. Поклоніння ідолам вважається гріхом в ісламі, який визнає лише Аллаха, котрий вважається єдиним Богом.

Спочатку відомство наказало власникам магазинів повністю прибрати манекени, але ті не погодилися і заявили, що такий крок призведе до значних фінансових втрат. Скарги торговців спонукали главу міністерства, шейха Азіз-у-Рахмана, передумати і видати більш "компромісне" розпорядження – обезголовити манекени.

Проте це не зустріло захоплення у місцевих підприємців.

"Голови манекенів потрібно прикривати, а не рубати. Кожен манекен коштує $100, $80 або $70, і їхнє обезголовлення буде величезною фінансовою втратою", – заявив журналістам власник бізнесу та голова торгової асоціації в Гераті Абдул Вадуд Фаїз Зада.

Мохаммад Іршад сказав, що у нього в трьох магазинах – понад сотня манекенів. Якщо він усі обезголовить, одяг більше ніхто не купуватиме. Бізнесмен додав, що зараз він їх заховав, але "відрубати їм голову було б жахливо". Покупці, жінки це, чоловіки чи діти, будуть розчаровані манекенами без голови.

Ще один підприємець на ім'я Мохаммад Юсуф додав, що попри всі запевнення Талібан не змінився, і нові обмеження – це лише питання часу.

"Вони не отримали міжнародного визнання, але якщо вони його отримають, то повернуть ще суворіші обмеження", – упевнений він.

Поки що найбільше від повернення талібів до влади страждають афганські жінки. Ісламісти ввели для них низку серйозних обмежень у галузі освіти та прав. Жінок убивають або жорстоко карають за те, що вони носять неправильний одяг, через який видно більше тіла, ніж дозволено в ісламі, за те, що вимагають дотримання своїх прав, їх гвалтують і знищують. Ще навесні бойовики викрадали дівчат віком до 12 років. Крім того, дівчатам-підліткам заборонено відвідувати школу, а жінкам загалом – обіймати посади в уряді.

Зараз матері новонароджених дівчаток вже через 20 днів після появи дитини пропонують її бойовикам як наречену в майбутньому в обмін на посаг. Таліби також нібито купують малолітніх наречених і навіть немовлят, щоб їх виростили та перетворили на секс-рабинь, лише за 800 фунтів стерлінгів. Джерела повідомляють, що однорічних дітей продають талібам в обмін на гроші, худобу та зброю.

Нагадаємо, нещодавно таліби в надії розморозити міжнародну допомогу Афганістану, що перебуває в глибокій економічній кризі, випустили указ про права жінок, в якому забороняється видавати їх насильно заміж, оскільки жінки не є чоловічою власністю.

З приходом до влади талібів у країні встановлені нові правила проведення весіль. Жінки та чоловіки повинні перебувати у різних приміщеннях.