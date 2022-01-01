Талибы потребовали от торговцев одеждой обезглавить манекены

Таким образом исламисты решили бороться с "идолами", коими, в их представлении, являются пластмассовые формы для демонстрации одежды. В свою очередь местные торговцы уже подсчитывают грядущие убытки.

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, продолжает всячески "очищать" страну от всего, в чем видит грех, и вот теперь очередь дошла до манекенов в магазинах одежды. Талибы приказали владельцам торговых точек в западной провинции Герат обезглавить их после того, как официальные лица постановили, что манекены были греховными "идолами", сообщает The Times.

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Суровое постановление было опубликовано на этой неделе Министерством по пропаганде добродетели и предотвращения порока в Герате, органом, ответственным за надзор за строгим толкованием ислама талибами. Поклонение идолам считается грехом в исламе, который признает только Аллаха, который считается единственным Богом.

Первоначально ведомство приказало владельцам магазинов полностью убрать манекены, но те не согласились и заявили, что такой шаг приведет к значительным финансовым потерям. Жалобы торговцев побудили главу министерства, шейха Азиз-у-Рахмана, передумать и выдать более "компромиссное" распоряжение – обезглавить манекены.

Однако и это не встретило восторга у местных предпринимателей.

"Головы манекенов нужно прикрывать, а не рубить. Каждый манекен стоит $100, $80 или $70, и их обезглавливание будет огромной финансовой потерей", – заявил журналистам владелец бизнеса и глава торговой ассоциации в Герате Абдул Вадуд Фаиз Зада.

Мохаммад Иршад сказал, что у него в трех магазинах более сотни манекенов. Если он всех обезглавит, одежду больше никто не будет покупать. Бизнесмен добавил, что на данный момент он их спрятал, но "отрубить им голову было бы ужасно". Покупатели, будь то женщины, мужчины или дети, будут разочарованы манекенами без головы.

Еще один предприниматель по имени Мохаммад Юсуф добавил, что, несмотря на все заверения, Талибан не изменился, и новые ограничения – это только вопрос времени.

"Они не получили международного признания, но если они его получат, то вернут еще более строгие ограничения", – уверен он.

Пока что больше всех от возвращения талибов к власти страдают афганские женщины. Исламисты ввели для них ряд серьезных ограничений в области образования и прав. Женщин убивают или жестоко наказывают за то, что они носят неправильную одежду, через которую видно больше тела, чем разрешено в исламе, за то, что требуют соблюдения своих прав, их насилуют и уничтожают. Еще весной боевики похищали девочек в возрасте до 12 лет. Кроме того, девочкам-подросткам запрещено посещать школу, а женщинам в целом – занимать посты в правительстве.

Сейчас матери новорожденных девочек уже через 20 дней после появления ребенка предлагают ее боевикам в качестве невесты в будущем в обмен на приданое. Талибы также якобы покупают малолетних невест и даже младенцев, чтобы их вырастили и превратили в секс-рабынь, всего за 800 фунтов стерлингов. Источники сообщают, что детей в возрасте одного года продают талибам в обмен на деньги, скот и оружие.

Напомним, недавно талибы в надежде разморозить международную помощь пребывающему в глубоком экономическом кризисе Афганистану выпустили указ о правах женщин, в котором запрещается выдавать их насильно замуж, поскольку женщины не являются мужской собственностью.

С приходом к власти талибов в стране установлены и новые правила проведения свадеб. Женщины и мужчины должны находиться в разных помещениях.