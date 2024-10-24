Головоломка для "снайперів": у соцмережах запропонували відшукати цвях у морі гальки (фото)

У соцмережах визнали, що лише снайпер зможе відшукати предмет іржавого кольору серед камінців на пляжі. Автор головоломки натякнув як її розв'язати, але останні кроки слід зробити самостійно.

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Люди можуть перевірити зіркість очей, зосередженість та уважність за допомогою особливої головоломки з галькою та іржавим цвяхом. Для цього слід подивитись на зображення та засікти час на виконання завдання. У соцмережах спробували розв'язати головоломку і скаржились, що це дійсно важке завдання, доступне лише "снайперам". Про головоломку з камінцями розповіли на порталі Mirror.

На порталі зауважили, що головоломку, яку відшукали у соцмережі Reddit, можна застосувати для особистого випробування або як гру серед друзів. Зазвичай завдання містять якусь гру слів чи логічну систему, яку потрібно виявити та продовжити. Однак у цьому завданні не знадобиться уміння нестандартно мислити, а доведеться пошукати іржавий об'єкт на пляжі, всипаному галькою усіх відтінків коричневого, сірого та чорного.

Головоломку на Reddit розмістив користувач з ніком The-driver. Користувач опублікував фото гальки і запропонував відшукати на ньому іржавий цвях. Під дописом з'явились коментарі, в яких скаржились на складність завдання та публікували припущення, де він міг би ховатись. Нижче — картинка головоломки (якщо якість недостатня, то можна подивитись більше фото за посиланням).

Головоломка для очей - пляж з галькою та цвяхом Фото: The Mirror

Люди, які спробували відшукати цвях, ділились враженнями від головоломки, написали на Mirror. Дехто сумнівався, що зможе виконати завдання, навіть якщо втратить на нього все своє життя. Інші писали, що було дійсно важко, втім, дехто й веселився.

"Дякую! Весело, але, безумовно, важко", — ідеться в одному з коментарів.

Якщо поглянути на головоломку з галькою, то впадають у вічі усі відтінки від бежево-коричневого до сіро-чорного. Очі помічають окремі камінці, а якщо продивитись фрагмент за фрагментом, то побачимо шматочки дерева, дріт, солому і навіть зелені паростки. Автор завдання надав чіткі вказівки, де шукати цвях:

"Місце розташування цілі: третина шляху вгору, трохи лівіше центру, над білим камінцем з чорною крапкою", — написав він.

Користувачі хтось самостійно, а хтось з допомогою, відшукали цвях та обвели його на фото. Бачимо ледь видимий обрис іржавого предмета, який дійсно лежить вище від білого каменя з чорною крапкою і майже зливається з тлом.

Головоломка для очей - розгадка завдання з галькою та цвяхом Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про іншу головоломку, для розв'язку якої знадобилась логіка та знання англійського алфавіту. Завдання запропонували жінці, яка влаштовувалась на роботу і воно її дещо спантеличило. Суть завдання полягала в тому, щоб глянути на два рядки літер: у верхньому їх було шість (A, D, G, J, M, P), у нижньому — п'ять (C, G, K, P, S, ?). Після цього слід було відшукати систему та визначити, якої літери не вистачає у нижньому рядку.

Нагадуємо, 11 серпня на Mirror опублікували головоломку, яку ймовірно застосовують при прийомі у Гарвардський університет.

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