Головоломка из Гарвардского университета: ее не могут решить 90% людей, но сможете ли вы (фото)

Сообщается, что данная математическая задача используется при собеседованиях во время вступления в известное учебное заведение США.

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В Интернете появилась головоломка, которая, как утверждают пользователи сети, используется при собеседованиях во время вступления в Гарвардский университет. Пока точно не ясно, правда ли это, но сама математическая задача, которую, как утверждается не могут решить 90% людей, достаточно интересная, пишет Daily Mail.

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Изначально изображение с математической задачей, которое связывают с Гарвардским университетом, США, появилась в Интернете 3 года назад. Но недавно эта головоломка, которую как утверждается не могут решить 90% людей, снова стала популярной в социальных сетях.

На изображении показан лист бумаги, похожий на бланк Гарвардского университета, на котором ручкой написана математическая задача. Издание Daily Mail отправило запрос в университет, чтобы подтвердить то, что эта головоломка действительно связана с учебным заведением, но на момент публикации ответа не поступило.

Итак, что же написано на бумаге? Задача звучит следующим образом: "У 7 мужчин есть 7 жен, и каждого мужчины и каждой жены есть 7 детей. Какое общее количество людей?".

В социальных сетях ответы пользователей варьируются от 21 до 448 человек. Некоторые утверждает, что их 700, хотя и не объясняют, почему так вышло.

Один из пользователей написал, что на самом деле головоломка является игрой слов и существует несколько решений этой задачи. Ни одно из этих решений не будет неправильным, если математические расчеты верны.

Задача звучит следующим образом: "У 7 мужчин есть 7 жен, и каждого мужчины и каждой жены есть 7 детей. Какое общее количество людей?" Фото: Daily Mail

Один пользователь написал, что что все сводится к тому, как интерпретировать сам вопрос. Если у каждого мужчины есть одна жена, то правильным ответом будет 63, но если у каждого мужчины есть 7 жен, то ответ будет 392. Предполагается, что суть головоломки как раз и заключается в неоднозначном ответе.

Предположим, что есть всего семь пар, то есть 7 мужчин и их 7 жен, а значит 14 человек. У каждой пары есть 7 детей, а значит умножаем 7 на 7 и получаем 49. Добавляем сюда взрослых и получаем 63 человека, приводит свои расчеты один из пользователей.

Предположим, что у каждого мужчины есть семь жен. Значит есть 49 жен, умножаем это число на 7 и получаем 343. Далее добавляем 7 мужчин – получаем 350. Добавляем еще 49 детей и получаем 399 человек.

Если у каждой из 49 жен есть по семь детей, то выходит 343 человека, а если у каждого мужчины по семь детей, то это еще 49, что равняется 392 людям.

Математические головоломки имеют важное значение для улучшения работы мозга, ведь они заставляют людей анализировать информацию и рассматривать ответ с разных точек зрения. Такие головоломки могут показать нестандартное мышление.

Фокус ранее писал о визуальной головоломке, которая как предполагается, может показать высокий уровень интеллекта у того, кто ее решит за очень короткое время.

Также Фокус писал о том, что тело святой Терезы сохранилось "нетленным", спустя почти 500 лет и католики назвали это чудом Божьим. В Испании эксгумировали останки святой Терезы Авильской, которая умерла в 1582 году. На теле остались различимыми даже черты лица святой.