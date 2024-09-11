Головоломка з Гарвардського університету: її не можуть вирішити 90% людей, але чи зможете ви (фото)

Повідомляється, що ця математична задача використовується під час співбесід під час вступу до відомого навчального закладу США.

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В Інтернеті з'явилася головоломка, яка, як стверджують користувачі мережі, використовується під час співбесід під час вступу до Гарвардського університету. Поки що достеменно не зрозуміло, чи це правда, але сама математична задача, яку, як стверджується, не можуть розв'язати 90% людей, досить цікава, пише Daily Mail.

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Спочатку зображення з математичною задачею, яке пов'язують із Гарвардським університетом, США, з'явилося в Інтернеті 3 роки тому. Але нещодавно ця головоломка, яку, як стверджується, не можуть вирішити 90% людей, знову стала популярною в соціальних мережах.

На зображенні показано аркуш паперу, схожий на бланк Гарвардського університету, на якому ручкою написана математична задача. Видання Daily Mail надіслало запит до університету, щоб підтвердити те, що ця головоломка дійсно пов'язана з навчальним закладом, але на момент публікації відповіді не надійшло.

Отже, що ж написано на папері? Завдання звучить так: "У 7 чоловіків є 7 дружин, і кожен чоловік і кожна дружина мають 7 дітей. Яка загальна кількість людей?".

У соціальних мережах відповіді користувачів варіюються від 21 до 448 осіб. Дехто стверджує, що їх 700, хоча й не пояснює, чому так вийшло.

Один із користувачів написав, що насправді головоломка є грою слів і є кілька розв'язань цієї задачі. Жодне з цих рішень не буде неправильним, якщо математичні розрахунки вірні.

Завдання звучить так: "У 7 чоловіків є 7 дружин, і кожен чоловік і кожна дружина мають 7 дітей. Яка загальна кількість людей?" Фото: Daily Mail

Один користувач написав, що все зводиться до того, як інтерпретувати саме запитання. Якщо в кожного чоловіка є одна дружина, то правильною відповіддю буде 63, але якщо в кожного чоловіка є 7 дружин, то відповідь буде 392. Передбачається, що суть головоломки якраз і полягає в неоднозначній відповіді.

Припустімо, що є всього сім пар, тобто 7 чоловіків і їхні 7 дружин, а отже, 14 осіб. У кожної пари є 7 дітей, а отже, множимо 7 на 7 і отримуємо 49. Додаємо сюди дорослих і отримуємо 63 людини, наводить свої розрахунки один із користувачів.

Припустимо, що в кожного чоловіка є сім дружин. Значить є 49 дружин, множимо це число на 7 і отримуємо 343. Далі додаємо 7 чоловіків — отримуємо 350. Додаємо ще 49 дітей і отримуємо 399 осіб.

Якщо у кожної з 49 дружин є по сім дітей, то виходить 343 людини, а якщо у кожного чоловіка по сім дітей, то це ще 49, що дорівнює 392 людям.

Математичні головоломки мають важливе значення для покращення роботи мозку, адже вони змушують людей аналізувати інформацію та розглядати відповідь з різних поглядів. Такі головоломки можуть показати нестандартне мислення.

Фокус раніше писав про візуальну головоломку, яка, як передбачається, може показати високий рівень інтелекту в того, хто її вирішить за дуже короткий час.

Також Фокус писав про те, що тіло святої Терези збереглося "нетлінним", через майже 500 років і католики назвали це дивом Божим. В Іспанії ексгумували останки святої Терези Авільської, яка померла в 1582 році. На тілі залишилися помітними навіть риси обличчя святої.