Тіло святої Терези збереглося "нетлінними", через майже 500 років: католики назвали це чудом Божим (фото)

В Іспанії ексгумували останки святої Терези Авільської, яка померла у 1582 році. На тілі залишилися помітними навіть риси обличчя святої.

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В Іспанії було ексгумовано святу Терезу Авільську, яка померла в 1582 році. Експерти кажуть, що тіло святої чудово збереглося, пише Daily Mail.

У рамках свого дослідження команда порівняла знімки останків святої, які були зроблені в 1914 році, з їхнім сьогоднішнім станом. У підсумку, експерти з'ясували, що обличчя Терези все ще "чітко видно", а останки "нетлінні".

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Срібну труну, яка розташовувалася в мармуровому саркофазі, вчені відкрили, щоб вивчити останки святої Терези, зокрема, проблеми зі здоров'ям, які переслідували її за життя. Тіло святої було ексгумовано під керівництвом генерального постулата Ордена єпархії Авіли в Іспанії Марком К'єзом.

Служителі церкви поділилися результатами ексгумації в соцмережах, де католики назвали дивом нетлінне тіло святої.

Після того, як гробницю Терези було відкрито, група лікарів порівняла знімки останків святої з 1914 року і її теперішній стан. Щоправда, експерти зізнаються, що порівняння складно провести, оскільки зроблені фотографії в минулому чорно-білі.

Срібна труна святої Терези Фото: Orden del Carmelo

Група дослідників поки що не публікувала знімки ні 1914 року, ні сьогоднішні. Вони заявили, що планують поділитися фотографіями після завершення свого дослідження.

"Колір шкіри втратив свій відтінок, оскільки вона муміфікувалася, але місцями її все ж можна побачити, особливо в середині обличчя. Її добре видно. Лікарі можуть бачити обличчя Терези майже чітко", — заявив К'єза.

Католики називають святу Терезу покровителькою людей, які втратили батьків, людей, які потребують благодаті, або ж перебувають у релігійних орденах, а також тих, кого висміюють за їхню побожність.

За життя Тереза Авільська була іспанською черницею і стала першою жінкою, яку зарахували до Вчителів церкви 1970 року. Таку честь надають померлим святим за значний внесок у вчення церкви. Свята Тереза була канонізована в березні 1622 року.

Саме тоді востаннє тіло святої було ексгумовано, тоді ж і її останки почали описувати, як "нетлінні".

Свята Тереза Фото: Orden del Carmelo

Автори дослідження хочуть з'ясувати, як тіло святої Терези збереглося в такому хорошому стані. За словами К'єза, дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях аналізу тіла святої. Останки перенесли в закриту кімнату, де група лікарів і вчених проведуть візуальний огляд, зроблять знімки, а також рентгенівські знімки тіла святої.

Далі зразки направлять у лабораторію в Італії, де знадобиться кілька місяців, щоб обробити зібрані дані та оприлюднити результат.

Поки що вчені кажуть, що визначили одну з хвороб, яка мучила святу Терезу в останні роки її життя. Йдеться про п'яткові шпори — кістковий наріст у ділянці підошовної поверхні п'яткової кістки.

Також відомо, що свята Тереза страждала від судом, проблем зі шлунком, запаморочень і втрати свідомості. У своїх мемуарах свята Тереза містифікувала проблеми зі здоров'ям, які називала симптомами зв'язку з Богом.

"Ми знаємо, що в останні роки життя їй було важко ходити через біль у ногах. Аналізуючи останки, ми побачили п'яткові шпори, які роблять ходьбу нестерпною. Проте свята Тереза дійшла до Альба-де-Тормес (місто в Іспанії), де і померла", — кажуть дослідники.

1582 року свята Тереза вирушила в Альба-де-Тормес, щоб відвідати старого друга. У дорозі Тереза втратила занадто багато сил і захворіла. Через три дні після прибуття святої Терези в монастир, вона померла.

Нагадаємо, вчені створили реконструкцію обличчя одного з відомих християнських святих. Цього португальського священика було канонізовано лише через рік після своєї смерті.