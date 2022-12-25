Вчені створили реконструкцію особи одного з найвідоміших християнських святих (фото)

Цей португальський священник був канонізований лише через рік після своєї смерті.

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Міжнародна група вчених створила нову реконструкцію особи відомого католицького святого, якого звати Антоній Падуанський. Він жив ще в 13 столітті і, за словами вчених, мав дуже велику голову, пише Live Science.

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Святий Антоній Падуанський, який при народженні отримав ім'я Фернандо де Буйон, народився в Лісабоні, Португалія, у 1195 році, а помер у місті Падуя, Італія, у 1231 році. Цього португальського священника, який помер у віці 36 років, канонізували, тобто зарахували до лику святих, вже в 1232 році. Антоній Падуанський вважається покровителем і Лісабона, і Падуї, а також покровителем бідних та мандрівників. Ще до нього звертаються віруючі католики, щоб він допоміг їм повернути втрачені чи вкрадені речі.

За допомогою комп'ютерної томографії черепа цього святого група вчених створила напрочуд реалістичну реконструкцію його обличчя та зовнішнього вигляду.

[ + – ] За допомогою комп'ютерної томографії черепа цього святого група вчених створила напрочуд реалістичну реконструкцію його обличчя та зовнішнього вигляду. Фото: dino

Враховуючи те, що цей святий був членом католицького Ордену францисканців, його зобразили у відповідному коричневому одязі, яке носили члени цього чернечого ордену. Щодо його зачіски, то такий зовнішній вигляд також був у середньовічних ченців-францисканців.

На цьому зображенні святого його обличчя звернене до глядача, щоб він виглядав максимально правдоподібно. Автором нової реконструкції зовнішнього вигляду виступила група вчених на чолі зі спеціалістом із відтворення осіб давно померлих людей, бразильського експерта з графіки Сісеро Мораєса.

Ця робота була продовженням дослідження, яке було вже проведено у 2014 році, коли італійські вчені, використовуючи лише цифрову копію черепа священника, створили першу подібну реконструкцію. Тоді їм допомагав також і Мораєс.

[ + – ] Ця робота була продовженням дослідження, яке було вже проведено у 2014 році, коли італійські вчені використовуючи лише цифрову копію черепа священника створили першу подібну реконструкцію. Тоді їм допомагав також і Мораєс Фото: Wikipedia

"Ця реконструкція особи є найкращою версією того, що було створено 8 років тому. Нові технології дозволили відтворити точніше всі анатомічні особливості святого і ми вважаємо, що це найбільш реалістичне його зображення", — каже Мораєс.

Також вчені заявили, що Антоній Падуанський мав дуже великий череп у порівнянні з середньостатистичним дорослим чоловіком, тобто в нього була дуже велика голова. І вона була набагато більшою, ніж у сучасних людей.

Ця реконструкція зовнішнього вигляду святого стала можливою завдяки ексгумації тіла Антонія Падуанського, яку ініціював ще Папа Римський Іван Павло ІІ.

Фокус вже писав про те, що вперше за 3200 років ученим вдалося створити максимально реалістичну реконструкцію обличчя одного з найзнаменитіших фараонів Стародавнього Єгипту – Рамсеса ІІ.

Також Фокус писав про відтворення образу жінки, яка жила в Ісландії у 16 столітті. Особливістю цієї реконструкції є те, що вчені показали, як її обличчя було вражене сифілісом.