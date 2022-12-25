Ученые создали реконструкцию лица одного из известных христианских святых (фото)

Этот португальский священник был канонизирован всего через год после своей смерти.

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Международная группа ученых создала новую реконструкцию лица известного католического святого, которого зовут Антоний Падуанский. Он жил еще в 13 веке и, по словам ученых, у него была очень большая голова, пишет Live Science.

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Святой Антоний Падуанский, который при рождении получил имя Фернандо де Буйон, родился в Лиссабоне, Португалия в 1195 году, а умер в городе Падуя, Италия в 1231 году. Этого португальского священника, который скончался в возрасте 36 лет канонизировали, то есть причислили к лику святых, уже в 1232 году. Антоний Падуанский считается покровителем и Лиссабона, и Падуи, а также покровителем бедных и путешественников. Еще к нему обращаются верующие католики, чтобы он помог им вернуть утраченные или украденные вещи.

С помощью компьютерной томографии черепа этого святого группа ученых создала удивительно реалистичную реконструкцию его лица и внешнего вида.

[ + – ] С помощью компьютерной томографии черепа этого святого группа ученых создала удивительно реалистичную реконструкцию его лица и внешнего вида Фото: Live Science

Учитывая то, что этот святой был членом католического Ордена францисканцев, то его изобразили в соответствующем коричневом одеянии, которое носили члены этого монашеского ордена. Что касается его прически, то такой внешний вид также был у средневековых монахов-францисканцев.

На этом изображении святого, его лицо обращено к зрителю, чтобы он выглядел максимально правдоподобно. Автором новой реконструкции внешнего вида выступила группа ученых во главе со специалистом по воссозданию лиц давно умерших людей, бразильского эксперта по графике Сисеро Мораеса.

Данная работа была продолжением исследования, которое было уже проведено в 2014 году, когда итальянские ученые используя только цифровую копию черепа священника создали первую подобную реконструкцию. Тогда им помогал также и Мораес.

[ + – ] Данная работа была продолжением исследования, которое было уже проведено в 2014 году, когда итальянские ученые используя только цифровую копию черепа священника создали первую подобную реконструкцию. Тогда им помогал также и Мораес Фото: Wikipedia

"Эта реконструкция лица является более лучшей версией того, что было создано 8 лет назад. Новые технологии позволили воспроизвести более точно все анатомические особенности святого и мы считаем, что это наиболее реалистичное его изображение", — говорит Мораес.

Также ученые заявили, что Антоний Падуанский имел очень большой череп по сравнению со среднестатистическим взрослым мужчиной, то есть у него проще говоря была очень большая голова. И она была намного больше, чем у современных людей.

Данная реконструкция внешнего вида святого стала возможной благодаря эксгумации тела Антония Падуанского, которую инициировал еще Папа Римский Иоанн Павел II.

Фокус уже писал о том, что впервые за 3200 лет ученым удалось создать максимально реалистичную реконструкцию лица одного из самых знаменитых фараонов Древнего Египта – Рамсеса II.

Также Фокус писал о воссоздании облика женщины, которая жила в Исландии в 16 веке. Особенностью этой реконструкции является то, что ученые показали, как ее лицо было поражено сифилисом.