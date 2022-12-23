Впервые за 3200 лет: создана реконструкция лица могущественного фараона Древнего Египта Рамсеса II (фото)

По словам ученых, это первая научная реконструкция лица Рамсеса II, основанная на компьютерной томографии его настоящего черепа.

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Теперь, благодаря проведенной реконструкции лица самого могущественного фараона Древнего Египта, Рамсеса II, можно увидеть, как он выглядел 3200 лет назад, пишет Daily Mail.

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Фараон Рамсес II был представителем XIX династии и правил Древним Египтом 66 лет с 1279 по 1213 годы до н.э. Его часто называет Великим и Победителем, ведь за время своего правления он значительно расширил территорию своего государства, а также во время его правления Египет по-настоящему процветал.

[ + – ] Статуя фараона Рамсеса II в Британском музее, Лондон, Великобритания Фото: Daily Mail

Египетские и английские ученые объединили свои усилия, чтобы создать первую научную реконструкцию лица одного из величайших правителей Древнего мира. Для этого они использовали компьютерную томографию его настоящего черепа, чтобы воссоздать максимально точно черты лица. Ученые решили показать фараона в возрасте 45 лет, а также создали визуальное предположение, как он мог бы выглядеть в возрасте 90 лет. Хотя египтологи точно не знают, в каком возрасте он взошел на престол и эти оценки указывают на то, что он стал фараоном либо в 20, либо в 25 лет.

[ + – ] Египетские и английские ученые объединили свои усилия, чтобы создать первую научную реконструкцию лица одного из величайших правителей Древнего мира Фото: Daily Mail

По словам Сахар Салим, ученой из Каирского университета, Египет, реконструкция показывает достаточно симпатичного египетского мужчину.

[ + – ] По словам Сахар Салим, ученой из Каирского университета, Египет, реконструкция показывает достаточно симпатичного египетского мужчину Фото: Daily Mail

"На то, как должен был выглядеть Рамсес II повлиял внешний вид его мумии, но нам удалось создать действительно живое лицо. Фараон выглядит именно таким, как мне кажется он и был, с ярко выраженным носом и сильной челюстью", — говорит Салим.

[ + – ] По словам Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, Великобритания, с помощью 3D-модели черепа фараона и имеющихся анатомических данных удалось получить удивительную реконструкцию лица фараона Рамсеса II Фото: Daily Mail

По словам Кэролайн Уилкинсон из Ливерпульского университета имени Джона Мурса, Великобритания, с помощью 3D-модели черепа фараона и имеющихся анатомических данных удалось получить удивительную реконструкцию лица фараона Рамсеса II.

[ + – ] Реконструкция лица фараона Рамсеса II. Здесь ему 90 лет Фото: Daily Mail

"У всех людей примерно одинаковая структура лицевых мышц, поэтому нам удалось воссоздать мышечную структуру, жировые слои и слой кожи, который мы нанесли на смоделированный череп", — говорит Уилкинсон.

"Изначально мы имеем дело только с мумией, но, когда мы воссоздаем лицо, тем более такого фараона, мы делаем его более человечным, то есть это не просто мертвое лицо мумии", — говорит Салим.

[ + – ] Реконструкция лица фараона Рамсеса II. Здесь ему 90 лет Фото: Daily Mail

Но реконструкция лица умершего более 3 тысяч лет фараона Древнего Египта – это не совсем простая задача, говорят ученые. Например, череп сам по себе не может раскрыть все аспекты внешности человека. Поэтому ученые использовали сохранившиеся исторические данные и мумифицированные мягкие ткани, чтобы воссоздать наиболее вероятный цвет глаз, волос и кожи.

"Это первая и единственная научная реконструкция лица фараона Рамсеса II, основанная на компьютерной томографии его настоящей мумии. Предыдущие попытки воссоздать его лицо были ненаучными и в основном художественными", — говорит Салим.

Как уже писал Фокус, ученые создали реконструкцию лица женщины, которая жила 500 лет назад и страдала от сифилиса.

Также Фокус писал о том, что ученые высказали свои предположения относительно того, как выглядел еще один известный фараон Древнего Египта – Тутанхамон.

Фокус также писал о том, что ученые реконструировали лицо редкой "беременной" женской мумии из Древнего Египта.